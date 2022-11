Terremoto: scuole aperte nell’entroterra, chiuse a Senigallia per altre verifiche

Scuole aperte nell'entroterra per la giornata del 10 novembre, mentre rimarranno chiuse a Senigallia per altre verifiche post terremoto

VALMISA – A diverse ore dalla scossa di terremoto che ha risvegliato bruscamente il territorio vallivo continuano i sopralluoghi tecnici negli edifici pubblici e privati per comprendere l’entità di eventuali danni in scuole, municipi, palestre, musei, abitazioni, chiese. Danni che sarebbero minimi, in base ai primi report, interessando solo gli edifici più datati e solo con cedimenti parziali di cornicioni o porzioni di intonaco. Dunque è rassicurante la situazione nei comuni della vallata del Misa e Nevola, alle prese appena due mesi fa con la grave alluvione.

Da questa ondata di scosse telluriche, le più forti delle quali si sono verificate poco dopo le ore 7 del mattino in mare, a largo tra Fano e Senigallia, non sembrano esserci gravi conseguenze. Raggiunti telefonicamente i sindaci di Arcevia (Dario Perticaroli), Barbara (Riccardo Pasqualini), Castelleone di Suasa (Carlo Manfredi), Corinaldo (Gianni Aloisi), Ostra (Federica Fanesi), Ostra Vetere (Rodolfo Pancotti), Serra de’ Conti (Letizia Perticaroli) e Trecastelli (Marco Sebastianelli) hanno confermato di non aver subito danni nel proprio territorio. «Sono stati effettuati i sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici – spiega la sindaca di Serra Perticaroli – e le lezioni riprenderanno domani (giovedì 10, Ndr) regolarmente».

Nessuna criticità né situazione di gravi danni, tanto che le scuole di ogni ordine e grado, chiuse oggi in via precauzionale, riapriranno domani 10 novembre in tutti i comuni. Salvo novità dell’ultimo momento o nuove forti scosse di terremoto, i sindaci dei comuni della vallata Misa e Nevola non hanno segnalazioni di situazioni preoccupanti.

A Montemarciano il primo cittadino Damiano Bartozzi ha confermato, a seguito delle verifiche sugli immobili comunali, la presenza di crepe di modesta entità nella parte inferiore delle volte della scuola del capoluogo. Lezioni sospese dunque solo per elementari e medie, mentre le attività amministrative proseguiranno. Per quanto riguarda l’asilo di Montemarciano e le scuole di Marina, domani, riapertura e lezioni regolari.

Caso diverso invece a Senigallia dove più di un intonaco è caduto a seguito del terremoto, coinvolgendo sia edifici pubblici che privati. L’amministrazione Olivetti comunica che anche domani, giovedì 10 novembre, resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, le strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni, i centri diurni per disabili, il centro diurno Alzheimer, il centro pomeridiano “Il Germoglio”, tutti gli impianti sportivi, i musei comunali e le sedi dei centri sociali. La Biblioteca Antonelliana resterà chiusa al pubblico. L’ordinanza firmata dal sindaco si è resa necessaria per consentire il completamento di un approfondito sopralluogo sugli edifici pubblici.