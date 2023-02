Terremoto in Croazia, la scossa di magnitudo 5 avvertita anche nel Pesarese

FANO – La terra continua a tremare nell’adriatico. Una scossa di magnitudo 5 è stata registrata dagli strumenti dell’INGV nella mattinata del 16 febbraio. Il sisma, avvertito chiaramente anche nel pesarese, è stato localizzato nella costa settentrionale della Croazia. La scossa ha avuto altre tre repliche a distanza di circa un’ora rispettivamente di 3.3, 2.6 e 2.4.



Vista l’intensità sono state tante le segnalazioni da parte dei cittadini italiani in merito al sisma. Il terremoto si è sviluppato in una zona leggermente diversa rispetto quella che ha dato inizio allo sciame sismico che sta interessando le Marche da inizio novembre. Non sono stati segnalati al momento danni a cose o persone