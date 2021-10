FANO – A seguito della forte scossa di terremoto delle 12:53 di oggi, con epicentro a 3 km a nord Montefelcino con successivo sciame sismico nel territorio di Serrungarina è stata attivata la struttura del COC (Centro Operativo Comunale) del Comune di Fano. I volontari della Protezione Civile e i vigili della Polizia Locale stanno provvedendo alle verifiche in varie zone del territorio cittadino.

Il C.O.C ha deciso, in via precauzionale e vista la significativa vicinanza con l’epicentro, di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado riservando la giornata odierna e di sabato per le verifiche tecniche.

«Stiamo monitorando la situazione con attenzione – chiosa il vicesindaco Fanesi – Siamo in costante contatto con tutte le forze dell’ordine per gestire le criticità maggiori, evitando disagi alle collettività».

«Stiamo informando, coordinandoci con i Dirigenti scolastici, le famiglie dei termini di questa disposizione precauzionale – informa l’Assessore ai Servizi educativi, Samuele Mascarin – La chiusura sarà estesa, per questo pomeriggio e per la giornata di sabato, anche alla Mediateca Montanari e alla Biblioteca Federiciana» Al momento non si registrano danni e situazioni rilevanti. Nel corso delle prossime ore si valuteranno le eventuali situazioni critiche.