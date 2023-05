Terre Roveresche, esplode una bombola in azienda: ferito gravemente un operaio

L'uomo trasferito d'urgenza in eliambulanza al nosocomio di Torrette

TERRE ROVESCHE – Nuovo grave incidente sul lavoro nel pesarese. Il fatto si è consumato in un’azienda a Schieppe di Orciano, nel comune di Terre Roveresche nella giornata odierna. Dalle scarne ricostruzioni trapelate fino ad ora sembrerebbe che l’uomo abbia riportato gravi ferite agli arti inferiori. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasporto in codice rosso in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini dell’ispettorato del lavoro.