Tecnologia e competenza: Delta Motors apre il nuovo servizio di Carrozzeria ad Ancona – VIDEO

Delta Motors, concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz per le province di Ancona e Macerata, è pronta a prendersi cura delle preziose auto della casa di Stoccarda

ANCONA – Delta Motors, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz per le province di Ancona e Macerata, è pronta a prendersi cura delle preziose auto della casa di Stoccarda con prestazioni di alta professionalità e competenza. Aperto nella sede del capoluogo dorico, infatti, il nuovo servizio di carrozzeria. «Qui non ci si limita a riparare quelle che sono le esigenze di carrozzeria, ma ci si impegna a superare le aspettative del cliente, condividendo con lui la passione per la bellezza, l’eleganza e la precisione tecnologica firmata Mercedes-Benz», spiegano dalla Delta Motors stessa.

Il video

Tra i servizi offerti nella carrozzeria, ci sono:

– Riparazione di ammaccature e graffi. Si effettuano anche plastic repair, ripristino dei cerchi in alluminio, lucidatura dei danni interni dell’abitacolo, e la riparazione di tessuti e pelli;

– Sostituzione e riparazione Vetri: con ricambi solamente originali Mercedes-Benz;

– Riparazione danni da grandine, grazie all’uso dei levabolli professionali;

– Personalizzazione estetica per rendere la tua Mercedes-Benz unica con i servizi di wrapping, che consentono di rivestire parzialmente o completamente il veicolo con pellicole adesive di alta qualità;

– Verniciatura di alta qualità: solo le migliori tecniche e i migliori materiali disponibili sul mercato per una verniciatura davvero perfetta.

MESSAGGIO PROMOZIONALE