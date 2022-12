TAVULLIA – Investimenti pubblici, riduzione dell’indebitamento e nessun aumento delle tariffe per i servizi erogati ai cittadini. Sono alcuni dei punti fermi del bilancio di previsione 2023 del Comune di Tavullia approvato ieri sera in consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle minoranze presenti in Aula.

L’indebitamento del Comune è progressivamente sceso in questi anni passando dagli 1,3 milioni del 2014 ai 396mila euro del 2022 fino ai 300mila euro con i quali si stima di chiudere il 2023. Un indebitamento pro capite che per i tavulliesi è dunque passato da 161,76 euro ad abitante ai 38,04 euro con cui si conta di chiudere il prossimo anno.

«Riducendo l’indebitamento – premettono la sindaca Francesca Paolucci e l’assessore al Bilancio Mirko Baronciani – andiamo a ridurre anche i costi a carico del Comune per gli interessi passivi e questo ci consente di liberare risorse da investire per migliorare i servizi rivolti ai cittadini e per fronteggiare gli aumenti dovuti ai rincari energetici».

Gli investimenti nel 2023 ammontano ad 1,12 milioni di euro. Tra questi sono previsti 500mila euro per le opere legate all’ampliamento del cimitero di Tavullia che verrà realizzato da Aspes: un’opera che si è resa necessaria per soddisfare le esigenze della comunità nei prossimi anni. Stanziati poi, tra le altre cose, 120mila euro per la manutenzione delle strade, 70mila euro per l’efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici, 50mila euro per il miglioramento dell’arredo urbano, 120mila euro per interventi di riqualificazione del territorio (arredi, marciapiedi etc.) e 200mila euro per manutenzioni straordinarie in particolare su edifici di proprietà del Comune. Tra gli interventi a favore del territorio, previsti per il prossimo anno, anche la nuova piazza di Babbucce che sarà realizzata sopra il parcheggio di Babbucce che sorge accanto all’impianto sportivo inaugurato nel 2019. Si tratta di un investimento di circa 600mila euro realizzato da Marche Multiservizi come opera compensativa per la discarica. Le spese correnti previste per i servizi sociali supereranno invece i 400mila euro mentre quelle per i servizi educativi, scolastici e per le spese correnti delle scuole sono superiori ai 700mila euro.

«Si sta chiudendo un anno complicato per il nostro paese che, dopo la pandemia, ha dovuto affrontare le conseguenze di un conflitto nel cuore dell’Europa – continuano la sindaca Paolucci e l’assessore Baronciani– Naturalmente tutto questo non poteva risparmiare il nostro Comune che, da una parte, ha dovuto rispondere alle esigenze crescenti delle fasce più deboli della popolazione messe ulteriormente in difficoltà dalla crisi economica che stiamo attraversando e, dall’altra, ha dovuto fare i conti con il caro energia e gas, maggiori costi negli acquisti di beni e servizi e maggiori costi nell’affidamento di appalti pubblici. Non c’è stato infatti alcun aumento delle tariffe a domanda individuale, nessuna riduzione dei servizi e nessun aumento dei costi per i servizi erogati a favore degli anziani, dei disabili e delle persone in difficoltà. Ritengo sia importante evidenziare il fatto che, anche in questa fase congiunturale, è continuata la realizzazione di opere pubbliche senza nessun taglio o ridimensionamento».