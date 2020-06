Il primo cittadino Terrenzi: «Paradossalmente in una piazza il suolo pubblico di una sera non è nemmeno di 40 euro - e c'è l'esenzione - ma per la Siae se ne devono spendere almeno 200»

SANT’ELPIDIO A MARE – «Tutte le tasse sono state ridotte tranne la Siae; sono necessari provvedimenti urgenti affinché venga rivista». A dirlo è il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Terrenzi che ha deciso di scrivere al senatore Francesco Verducci e al presidente dell’Anci Marche Maurizio Mangialardi per renderli partecipi della riflessione.

«Tutte le tasse e le imposte sono state ridotte tranne la Siae – ha sottolineato il primo cittadino -. Il settore cultura e spettacolo è stato fermo. I ristoratori e le attività economiche dei centri storici sono notevolmente penalizzati. I comuni, insieme ai privati, si impegnano a contribuire alla ripresa organizzando eventi in sicurezza, ma non è tollerabile che la Siae sia uno dei principali costi da sostenere. Occorre assolutamente rivedere le tariffe, proprio come avvenuto con l’occupazione del suolo pubblico».

Andando nel dettaglio il sindaco di Sant’Elpidio a Mare ha osservato che «paradossalmente in una piazza il suolo pubblico di una sera non è nemmeno di 40 euro – e c’è l’esenzione – ma per la Siae se ne devono spendere almeno 200 e non c’è alcuna riduzione o auspicata esenzione prevista. Potrà sembrare un aspetto secondario se confrontato alle tante problematiche che il Governo si trova ad affrontare in questo periodo di ripresa ma secondo il mio parere è, invece, importante. Mi auguro che questa mia riflessione venga recepita affinché si prendano congrui provvedimenti in merito».