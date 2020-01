ANCONA – La passione per i tarocchi sta dilagando sul web, dove cartomanti e astrologi sono tornati prepotentemente di moda. I video-consulti impazzano su YouTube, facendo incetta di visualizzazioni. Secondo gli ultimi dati del Codacons sono 30 mila gli italiani che quotidianamente si rivolgono a maghi, astrologi e veggenti per un consulto. Un fenomeno in crescita, come testimoniato dall’impennata nel numero di richieste giunte al Numero Verde Antisette (800 228 866) dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, dove dalle 851 del 2007 si è passati alle 1.403 del 2018 per un giro di affari di 8 miliardi di euro.

Anche Papa Francesco si è espresso sulla questione durante l’Angelus in piazza San Pietro del 6 gennaio definendo falsi idoli, maghi, cartomanti e fattucchieri.

A subire più di tutti il fascino di questo tipo di divinazione sono soprattutto giovani e giovanissimi che non solo guardano i numerosissimi video interattivi postati quotidianamente dai cartomanti, ma spesso e volentieri si dilettano nello studio di queste arti antiche e divengono loro stessi cartomanti. Insomma, una nuova moda che si sta imponendo sempre di più.

Quali sono le ragioni di questa tendenza?

«Esiste un ritorno al primitivo, al magico, un medioevo del web con le ancestrali dinamiche mai mutate: istinto alla competizione, al pensiero magico, alla identificazione con un dio, spirito potente e terribile – commenta la psicoterapeuta Francesca Mancia – . La psiche umana oggi è smarrita e dipendente dal pensiero magico, come un tempo furono le menti dei nostri avi. Gli dei un tempo ci portavano nell’olimpo in carri alati, oggi tramite invisibili vie web ove gli spiriti semplici vengono catturati e i giovani si perdono». Insomma un web che per i giovani e i giovanissimi è «come il parco dei divertimenti in cui incontrare il gatto e la volpe» conclude la dottoressa Mancia.

«Oggi la fede non c’è più e le persone, specialmente i più giovani, cercano qualcosa in cui credere, ma se non si crede in Dio si finisce per credere a tutto, anche agli idoli, alla cartomanzia e all’astrologia – commenta il sacerdote esorcista don Paolo Sconocchini – . Ci sono persone che la prima cosa che fanno alla mattina è consultare l’oroscopo. Ma come si può pensare che una congiunzione tra Giove e Saturno possa influenzare la propria vita?».

Ma cosa cerca chi consulta i tarocchi? «Sono una persona molto curiosa e aperta mentalmente. Mi hanno sempre affascinato i tarocchi e le sibille fin da quando ero giovanissima» spiega Stella, studentessa 23enne di Lettere, «appassionata divoratrice» – come si definisce lei stessa – di questi video-consulti che spopolano su YouTube. «Chiariamo subito che non baso le mie decisioni di vita sulle carte o sull’oroscopo, amo anche quello, ma spesso devo dire che trovo delle assonanze con quanto sto vivendo».

In che senso, ci spieghi meglio… «Nel senso che se la cartomante è davvero brava spesso ci indovina e quindi nel tracciare il quadro del consultante coglie alcuni aspetti della sua vita».

In questi video i cartomanti in genere interrogano le carte su argomenti di interesse generale, come ad esempio “troverò un lavoro”, “il mio ex tornerà”, ci racconta Stella. Poi preparano più mazzetti che distinguono uno dall’altro mettendoci sopra un oggetto. «Dopo un breve momento di concentrazione scelgo il mazzetto che mi ispira di più a pelle e ascolto l’interpretazione della cartomante. Sono video che mi attirano moltissimo e, se non fossi tanto impegnata con lo studio, mi piacerebbe imparare a leggere le carte».

Stella ci racconta che attende con ansia la pubblicazione dei video e che è iscritta ad almeno quattro canali di cartomanzia, anche se non nasconde di essere sempre a caccia di nuovi cartomanti che pubblichino video interessanti.

Ogni quanto vede i video? «Circa un paio di volte a settimana, ma a volte anche di più, ci sono cartomanti che sanno catturare molto bene l’attenzione».

Le è mai capitato di contattare uno di questi cartomanti privatamente?

«Sì, anche se preferisco vedere i video perché provo meno ansia nell’avere la risposta».

Perché crede nei tarocchi? «Mi incuriosisce sapere in anticipo come potrebbe andare a finire una certa situazione – spiega Stella -. Certamente sono consapevole che non stiamo parlando di verità assoluta, ma a volte rassicura avere una chiave di lettura diversa della tua vita, specie se si attraversa un momento di difficoltà».

Insomma i tarocchi secondo lei non mentono mai…«Be’, non dico questo, credo piuttosto che la sensibilità di un cartomante preparato possa aiutare in alcuni casi».