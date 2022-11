Taglio del nastro (finalmente) per la doppia rotatoria di Trecastelli

Avviata a maggio 2021 la realizzazione dell'opera ha subito ritardi per la pandemia, per i rincari derivanti dalla guerra e per l'alluvione. Conclusa anche la rotatoria in via del Bosco, a Monterado - FOTO

TRECASTELLI – Inaugurata a Passo Ripe una delle opere pubbliche attese da più tempo, che va a migliorare la viabilità della frazione. Al taglio del nastro di ieri, lunedì 7 novembre, erano presenti varie persone alla presenza del sindaco Marco Sebastianelli e del presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali. E’ spettato a loro presentare la doppia rotatoria che va a risolvere un incrocio di più strade, un groviglio di vie e passi privati che era ormai un incubo per molti automobilisti.

«L’opera era attesa da molti anni – spiega il primo cittadino Sebastianelli ricordando che del progetto se ne parlava già una decina di anni fa – perché va a risolvere diverse criticità viarie nella frazione di Passo Ripe. E’ nata una convenzione tra gli enti interessati che ha permesso di finanziare e realizzare l’intervento pubblico, la cui struttura geometrica tende a preservare il più possibile i passi e le strade; migliora la viabilità di zona e la sicurezza dei pesoni senza stravolgere le vie attuali».

Di fatto la doppia rotatoria interessa la strada provinciale 18 Jesi – Monterado che in quel punto incrociava via Nevola, via Foscolo, via Fornace, via Molino, via Borghetto e via Porcozzone: un incrocio risalente al dopoguerra, che per anni è rimasto tale. Si tratta, in sostanza, di una piccola svolta nella viabilità cittadina perché aumenta la sicurezza e la fluidità del traffico preservando il sistema viario già in essere.

L’inaugurazione delle due rotatorie a Passo Ripe di Trecastelli lungo la sp 18 Jesi-Monterado

Alla realizzazione dell’opera – avviata a maggio 2021 ma che in mezzo ha vissuto i ritardi per la pandemia, per il reperimento delle materie prime e in ultimo anche per l’alluvione – hanno compartecipato il Comune, la Provincia e Viva Servizi: quest’ultima si è occupata di rinnovare i sottoservizi non solo nel punto delle rotatorie ma anche di ridefinire acquedotto e fognature nelle aree di prossimità. L’importo totale è di 410 mila euro: di questi circa 130 mila sono la quota di compartecipazione della Provincia di Ancona.

Altro intervento concluso recentemente è la rotatoria (FOTO in basso) che disciplina ora l’incrocio tra Monterado e Ponte Rio, sempre a Trecastelli. Anche in questo caso, dato che riguardava la provinciale 18 Jesi Monterado si è provveduto in sinergia tra Comune e Provincia a sistemare l’incrocio tra via del Bosco e via del Fiume per realizzare una rotatoria che dovrebbe ridurre i rischi di incidenti stradali.