Supermask, Galassi group e il Mondo di Scimpa insieme per realizzare mascherine

JESI – Supermask. È questo il nome della mascherina inventata dall’ingegno e dalla creatività di due aziende del territorio: Galassi group di Ancona e il Mondo di Scimpa di Jesi. Le due società hanno rivisto temporaneamente la propria mission con l’obiettivo di fornire un supporto concreto nella battaglia contro il coronavirus.

Supermask

«L’idea – spiega Luca Allegrini de Il Mondo di Scimpa – nasce dall’esigenza che accomuna tutti noi in questo momento delicato che stiamo vivendo. Siamo stati felici di mettere la nostra esperienza e il nostro team a disposizione per dare un aiuto. Eravamo partiti per fare mascherine per bambini, ma in poche ore l’enorme richiesta da ogni parte d’Italia ci ha indicato la scelta da fare. Siamo riusciti a costruire in brevissimo tempo, 72 ore, una straordinaria filiera industriale, ed oggi siamo in grado di realizzare 4000/5000 maschere filtranti protettive in ultramicrofibra per uso personale al giorno, 100% made in Italy (non assimilabili a quelle chirurgiche).Costo: 2,80€ ciascuna+ Iva, in confezioni da 10 pezzi».

Produzione già avviata, pertanto, e richieste giunte da cittadini, Comuni, associazioni, vigilanti e addetti al commercio. «Crediamo moralmente che in questo momento si debba fare squadra per superare il momento devastante – rimarca Allegrini –. L’obiettivo è sconfiggere l’attuale nemico invisibile. Ce la faremo».