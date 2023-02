A Montecassiano 5 delle 6 quote, del sistema da 90 che ha distribuito su tutta Italia il maxi jackpot da 371 milioni, che hanno premiato la regione. L'altro "marchigiano" la giocata l'ha effettuata a Montegranaro, al Banco Lotto di via Elpidiense Sud

«Siamo increduli. Ora la situazione si è un po’ calmata ma da ieri sera è un continuo di interviste. I vincitori? Due sono clienti. Ma non diciamo di più». Al telefono la voce è quella entusiasta e sorpresa dell’improvvisa notorietà: Barbara Baldo, moglie del titolare Daniele Giaconi, racconta come si stanno vivendo all’interno del bar pasticceria “Dolce Forno” di Montecassiano le ore successive alla notizia che ha reso l’esercizio commerciale di via Mainini il preferito dal bacio della fortuna che la Dea Bendata ha deciso di stampare anche sulle labbra delle Marche.

Vendute qui cinque delle sei quote che, del sistema da 90 complessive che ha distribuito su tutta Italia il maxi jackpot da 371 milioni di euro dell’ultima estrazione del Superenalotto, hanno premiato la regione. L’altro vincitore “marchigiano” la sua giocata l’ha effettuata invece a Montegranaro, al Banco Lotto di via Elpidiense Sud. Attenzione: la suddivisione fra le 90 giocate del montepremi legato ad un “sei” che mancava da quasi due anni, porterà nelle tasche di ciascun possessore della quota oltre 4 milioni di euro. Dunque oltre 20 milioni di euro quelli vinti da coloro che, nei giorni scorsi, passando dal “Dolce Forno” di Daniele Giaconi e Barbara Baldo, hanno speso cinque euro per acquistare une delle quote del sistema “giusto” della Banca Sistemi Sisal.

«Vincite di questa entità nel nostro bar non ce ne erano mai state prima – dice Barbara Baldo – appena l’abbiamo saputo ieri sera siamo rimasti increduli, non pensavamo potesse essere vero. Poi abbiamo aperto “Dolce Forno” in fretta e furia in piena notte, c’era già chi ci cercava. Stamattina siamo tornati a lavorare come sempre ma la situazione naturalmente è un po’ più caotica del solito, non faccio altro che rispondere al telefono». Quanto ai fortunati o alle fortunate, Barbara Baldo dice: «Due sono clienti ma ci fermiamo qui. Quanto gli altri, difficile da dire. Qui c’è sempre un bel via vai anche di persone che non si conoscono o capitano di passaggio, data anche la zona in cui ci troviamo».

Combinazione vincente quella data dai numeri 1, 38, 47, 52, 56, 66 Jolly 72 – SuperStar 23. Si tratta della vincita più alta nella storia del gioco, lunga 25 anni. Ma quella fra il Superenalotto e le Marche è comunque una storia d’amore consolidata: anche l’ultimo jackpot milionario prima di quello di ieri sera, nel maggio 2021, aveva portato qui, a Montappone, oltre 156 milioni di euro.