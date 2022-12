Summer Jamboree, ecco le date della nuova edizione 2023 ancora a Senigallia

SENIGALLIA – Nonostante la convenzione non sia stata ancora siglata, anche per l’estate 2023 Senigallia terrà con sé il Summer Jamboree. L’annuncio arriva dagli organizzatori che hanno reso noto le date dell’evento principale della bella stagione sulla spiaggia di velluto: dal 29 luglio al 6 agosto 2023.

Mancano dunque ancora i dettagli ma gli ingredienti principali del festival internazionale sulla musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 ci sono tutti. Nove giorni di musica e concerti live, balli in piazza, al mare e sotto la rocca roveresca, tra swing e rock’n’roll. Confermati anche gli eventi che animano la kermesse, come la festa hawaiiana, lo show di burlesque, i corsi di danza e spettacoli con artisti di fama internazionale. A condire il tutto il villaggio con il vintage market, dj set diffusi in varie zone della città, la non stop di tatuaggi alla rotonda e l’esibizione di auto d’epoca pre 1969 in centro storico.

I dettagli della nuova edizione del Summer Jamboree verranno definiti con la sigla della convenzione per questo e per i prossimi due anni, che doveva essere messa in cassaforte entro novembre: gli organizzatori chiedono circa 915mila euro all’anno ma l’amministrazione comunale non può superare i 400mila euro. Politica al lavoro per coinvolgere altri sponsor, oltre alla Regione Marche che già cofinanzia l’evento, come Camera di Commercio e albergatori.

Intanto il Summer Jamboree si prepara per l’edizione sul lago di Lugano, in Svizzera dal 22 al 25 giugno 2023.