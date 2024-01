Continua l'allestimento ai giardini Catalani mentre alla rotonda sono in arrivo i grandi cuori per San Valentino. Così si abbellisce la città e si fa promozione

SENIGALLIA – Via le luminarie dalla città dopo le festività natalizie e di capodanno ma non ovunque, anzi, già è pronto un pacchetto di allestimenti per San Valentino, nella prima metà di febbraio. Fanno festa e potranno essere veicolo di pubblicità per la spiaggia di velluto.

La novità è che da lunedì 8 gennaio rimarranno solo le luminarie che circondano gli alberi ai giardini Catalani, in centro storico, dove verranno prorogate perché sono state apprezzatissime da residenti e turisti. Verranno chiaramente eliminati i pupazzi di neve, ormai fuori stagione dato il caldo anomalo per l’inverno.

Ma non sarà l’unico allestimento perché sono previste, per l’imminente san Valentino, anche le luminarie ad hoc alla Rotonda di Senigallia, dei giganti cuori luminosi per festeggiare dall’8 al 18 febbraio gli innamorati.

All’analisi dell’amministrazione comunale anche un selfie corner per farsi foto ricordo da condividere sui social in modo da spingere sempre più in alto Senigallia sui canali Facebook e Instagram.