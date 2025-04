Stupore a Fiuminata, c’è un cervo in giardino. «Il cane abbaiava, mi sono affacciata e l’ho visto»

FIUMINATA- «Un magnifico spettacolo! Erano le 7 del mattino, e grazie al mio cane che abbaiava, mi sono accorta di quello splendido cervo in un giardino vicino casa mia», a parlare con meraviglia è la signora Maria Teresa Tapanelli, la quale ha avvistato l’esemplare ieri, 4 aprile, a pochi passi dal centro di Fiuminata, piccolo paese dell’entroterra maceratese.

Maria Teresa Tapanelli ha poi proseguito così il suo racconto: «Non capivo inizialmente cosa avesse visto il mio cane, abbaiava tantissimo. Così mi sono affacciata al balcone, ho iniziato a guardare nella sua direzione ed inquadrando bene, ho visto quello spettacolo di cervo».

Ma non è la prima volta che Maria Teresa si imbatte in un cervo: «È accaduto anche qualche anno fa, non avevo il cane e la recinzione del mio giardino era più bassa, un cervo, più piccolo di questo, entrò e poi non riusciva a uscire. Così aprii il cancello e lo aiutai a tornare in libertà. Ora la recinzione è più alta, quindi non possono più entrare».

Secondo la pagina Facebook Camoscio Sibillini – Promozione del Territorio, si tratta di un maschio di cervo con il palco (in gergo corna) in “velluto” (le perdono una volta l’anno, poi gli ricrescono). Il cervo è tra l’altro una specie in forte diffusione in tutto l’Appennino Umbro-Marchigiano.