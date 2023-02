Oltre 1.300 studenti in piazza per l’apertura del Carnevale di Ascoli, il sindaco: «Tutto questo ci era mancato»

ASCOLI – Che la lunga festa abbia inizio. Ascoli si tuffa nel Carnevale, che torna con tutto il suo entusiasmo a distanza di tre anni dall’ultima edizione ‘vera’, quella del 2020, prima che la pandemia fermasse ogni tipo di evento. L’edizione 2023 si è aperta ufficialmente questa mattina, con la giornata dedicata agli studenti delle scuole cittadine. In 1.300, circa, hanno riempito piazza del Popolo e le vie del centro storico, con delle mascherate che hanno strappato tanti sorrisi e coinvolto anche gli spettatori.

Il giovedì grasso

I bambini e i ragazzi hanno portato in scena le proprie esibizioni, che sono state precedute, come tradizione, dalla sfilata di Re Carnevale, la figura quest’anno interpretata da Carmelita Galiè, che ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco Marco Fioravanti e dal presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ Marco Olori. Il piccolo corteo è stato impreziosito dal recupero del carretto trainato da un simpatico somaro. Tanti i temi portati in scena dagli studenti, nel corso della mattinata: dalle decine di cantieri che hanno riempito, nell’ultimo anno, il centro storico della città fino alla raccolta differenziata. Insomma, uno splendido ‘giovedì grasso’ che ha coinvolto anche gli insegnanti, pure loro rigorosamente in maschera. «Che il Carnevale abbia inizio – commenta, divertito, il sindaco Marco Fioravanti, che sui social si è reso protagonista di una scenetta dissacrante insieme ad Amedeo Castelli e Marco Tiburtini, alias ‘Chigghie de Santa Chiara’ -. Le chiavi della città sono state finalmente consegnate a Re Carnevale, davanti a oltre 1.300 studenti che hanno invaso le nostre piazze tra musica, coriandoli, balli e divertimento. Quanto ci era mancato tutto questo: buon Carnevale, Ascoli».

Gli appuntamenti

Il programma del Carnevale ascolano, nei prossimi giorni, sarà più ricco che mai. Sabato alle 15, ad esempio, al palazzo dei Capitani è previsto un laboratorio di conoscenza e interpretazione sul tema ‘Storie di maschere e Carnevali’. Poi, dalle 17, avvio in centro storico del concorso mascherato per i gruppi iscritti alla categoria ‘Omnia Bona’ e, dalle 17.30, il ritorno della tradizionale Raviolata, organizzata dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ su idea de ‘Li Precise’, nella nuova location del chiostro di San Francesco. Ma la vera novità, per aprire gradualmente un percorso da sviluppare nelle edizioni successive, è rappresentata dal veglione organizzato per sabato sera dall’associazione al Circolo Cittadino. Veglione con due tipologie di ingresso a pagamento: alle 20 cena con ballo (richiesta la maschera o in alternativa abito scuro) e dopo le 22 ingresso solo per il ballo. Ma, come sempre, le giornate clou saranno quelle di domenica 19 e martedì 21 febbraio. La domenica, sin dalla mattina usciranno i gruppi mascherati della categoria ‘Omnia Bona’ e poi, dal pomeriggio, tutti i gruppi anche delle altre categorie in concorso. Stesso copione per il pomeriggio del martedì grasso, con spazio a tutti i partecipanti in concorso fino all’annuncio, in piazza, delle ‘nomination’ dei gruppi mascherati candidati alla vittoria finale e, a seguire, festa conclusiva in piazza del Popolo per ballare con la musica dei Doctor Vintage.