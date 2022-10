Striscione inneggiante alla marcia su Roma al Campus di Pesaro, Paolini: «Sporgeremo denuncia»

PESARO – La Provincia vuole sporgere denuncia contro lo striscione apparso al Campus Scolastico. «Patria o morte! 1922/2022». E’ la scritta inneggiante alla marcia su Roma che avvenne il 28 ottobre 1922, riportante il simbolo di Blocco Studentesco.

Un’azione condannata dal presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini, che ha subito stigmatizzato l’accaduto: «Sporgeremo denuncia. Abbiamo segnalato il fatto alle forze dell’ordine per svolgere le opportune indagini. Mai più fascismi: quanto accaduto è inammissibile. È necessario vigilare sul rispetto dei valori fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione e tutte le istituzioni devono essere unite in questo impegno. Il centesimo anniversario della marcia su Roma deve servire al contrario da monito a tutti, perché appartiene al periodo buio della nostra storia. Noi vogliamo celebrare e difendere la democrazia in ogni occasione» ha concluso il presidente.

La Provincia, proprio nell’area del Campus, ha installato numerose telecamere. Le immagini potrebbero essere visionate proprio per risalire ai responsabili.