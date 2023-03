Striscione antifascista al liceo Mamiani di Pesaro, Cgil: «Scuola faccia riflettere i ragazzi sulla libertà di espressione»

PESARO – Striscione antifascista a scuola, la Cgil interviene. All’esterno del Liceo Mamiani è apparso lo striscione “Il fascismo non è solo improprio ma è anche anticostituzionale”. Una risposta ai fatti di Firenze dove alcuni studenti militanti di Azione Studentesca sono stati denunciati per un attacco bollato come squadrista ad altri ragazzi.

Gli agenti della Digos si sono presentati al Liceo Mamiani di Pesaro per svolgere degli accertamenti. In prima battuta un consigliere comunale aveva ritenuto l’intervento della polizia come “intimidatori”.

Tuscia Sonzini e Roberto Rossini della Cgil precisano: «Si è trattato di un intervento di prassi e non di un atto intimidatorio, come ha spiegato il questore, ma al di là di questo crediamo che la scuola, quella vera, debba far riflettere sulla libertà di espressione e sulla cronaca, i ragazzi non hanno fatto altro che ribadire un concetto che è insito nella nostra Costituzione.

Esprimiamo la nostra gratitudine e vicinanza nei confronti dei docenti che permettono ai propri studenti di approfondire, di argomentare e dialogare su una tematica così importante.

Dopo la partecipata manifestazione del 4 marzo a Firenze, in difesa della dirigente Savino, auspichiamo che vengano riconosciuti e rispettati da tutti il senso critico e la libertà di espressione degli studenti. La scuola deve restare un luogo in cui si coltivano i valori della Costituzione e si promuove il senso civico, come ci hanno dimostrato le ragazze ed i ragazzi del Mamiani».