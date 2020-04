Le stiliste Feleppa positive al Covid-19: «Stiamo bene, abbiamo avuto paura per il nostro super papà»

MORROVALLE – Le stiliste Feleppa positive al Covid-19. «Nostro padre è stato intubato in rianimazione. Torneremo cambiate perché sicuramente questa esperienza è come una guerra, porti con te i segni e gli insegnamenti. Però sarà anche grazie alla forza della vittoria che ripartiremo più forti che mai». Le due gemelle di Morrovalle, Francesca e Veronica, hanno voluto dare un messaggio di solidarietà e di forza a tutti i loro fans attraverso i social.

«Con un po’ di emozione torniamo a raccontarci qui sui social, come un diario di bordo, perché ci sembra una cosa giusta dato che la vita è fatta anche di questi momenti bui e, a volte, proprio da questi nascono i più grandi insegnamenti – spiegano le stiliste di Morrovalle -. È dura ma il nostro super papà ci ha sempre detto “qualsiasi cosa dovesse accadere nella vita forza e coraggio e portate avanti i vostri sogni, unite”. Questa volta non lo potevamo deludere e, nonostante lui stesse affrontando una delle battaglie più toste, è riuscito a darci la sua forza».

«Il 18 marzo papà ha iniziato ad avere i primi sintomi di questo maledetto virus e il 20 lo abbiamo portato in ospedale, al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova – raccontano -. Lì hanno confermato la polmonite da Covid ed è stato ricoverato. Ha iniziato a fare le cure, a indossare prima la mascherina, poi il casco finché non lo hanno portato in terapia intensiva e lo hanno intubato. Da quel momento potevamo solo aspettare la sera, chiamare all’ora prestabilita, e sapere come stava».

«Descrivere quei giorni, per noi, è ancora un po’ difficile; con tanta paura e con la forza di Dio abbiamo quindi affrontato quei momenti – ricordano le gemelle di Morrovalle -. Crediamo sia importante raccontarvi quello che si prova in queste circostanze perché possa essere di riflessione a chi al momento è scoraggiato dalle restrizioni; fidatevi, il restare a casa con i propri familiari e annoiarsi è un lusso che avremmo voluto avere anche noi. Noi che abbiamo toccato in prima persona questo virus e lo stiamo vivendo tuttora perché dopo poco anche noi siamo risultate positive, per fortuna con sintomi molto più lievi».

«Il 9 aprile i rianimatori decidono di estubare papà perché i valori erano migliorati e decidono quindi di farlo uscire dalla sala rianimazione. Oggi, da grande guerriero e con tutta la grinta e tenacia che ha sempre avuto, possiamo dire che ha superato la fase critica di questo maledetto Covid ed è in fase di guarigione. Anche noi stiamo affrontando questa fase di guarigione ma torneremo a raccontarvi del nostro mondo fra abiti e stoffe molto presto (proprio oggi hanno partecipato anche a una diretta sul canale Instagram di TuStyle). Torneremo cambiate perché sicuramente questa esperienza ti cambia, è come una guerra, porti con te i segni e gli insegnamenti. Però sarà anche grazie alla forza della vittoria che ripartiremo più forti che mai. Abbiamo vissuto dei momenti molto duri e ora aspettiamo che nostro padre torni a casa; le cose stanno piano piano migliorando e quindi vogliamo ripartire e riprendere in mano tutto il nostro lavoro».