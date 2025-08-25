Statale 16, traffico e polemiche: è scontro politico a Pesaro

PESARO – Statale 16, il tema è rovente. La questione dei parcheggi abusivi ha sollevato proposte e polemiche tra il sindaco Andrea Biancani e l’assessore regionale Francesco Baldelli.

Lorenzo Lugli, consigliere comunale candidato M5S in Regione evidenzia: «La Strada Statale 16 nel tratto Pesaro-Fano è diventata l’emblema perfetto di come la politica sappia trasformare un problema serio in un teatro dell’assurdo. Mentre ogni estate il traffico si trasforma in un serpentone di auto parcheggiate ovunque, pericoloso per residenti e turisti, il dibattito politico si arena in uno scontro surreale.

L’assessore regionale Francesco Baldelli ha scelto la strada della demolizione sistematica: boccia gli autovelox, definisce “bizzarre” le soluzioni proposte e promette un tavolo tecnico per ottobre. Ma c’è un dettaglio che rende questa presa di posizione quantomeno paradossale: Baldelli è stato proprio l’assessore regionale alle infrastrutture che avrebbe dovuto occuparsi del problema negli anni passati e il prossimo ottobre non è affatto certo se avrà ancora questo incarico perché bisognerà fare i conti con le elezioni di fine settembre. Non c’è che dire: tempismo perfetto».

Lugli incalza: «La situazione orwelliana ci riporta al bi-pensiero dove una cosa è vera ma anche il suo contrario: Come può chi aveva il potere e la responsabilità di trovare soluzioni, permettersi oggi di criticare chi almeno ci prova? Il sindaco di Pesaro ci ha provato, proponendo controlli sulla velocità, il sottoscritto predica da sempre una riduzione del traffico veicolare mediante l’implementazione di parcheggi scambiatori e uso di navetta. L’ira funesta dell’assessore non risparmia nemmeno la sua alleata, la consigliera Giulia Marchionni che ha avanzato la proposta del senso unico estivo. Discutibile sicuramente, ma almeno idee, non il vuoto pneumatico di anni di inerzia.

Baldelli tuona contro la “mancanza di visione urbanistica” altrui, ma dimentica di spiegare quale fosse la sua visione quando sedeva nei palazzi del potere regionale. Parla di “soluzioni efficaci, concrete e strutturali” dopo anni in cui quelle soluzioni avrebbe dovuto trovarle lui. In questo senso, la proposta di Matteo Ricci sull’arretramento ferroviario, liquidata come “capolavoro di fantasia”, rappresenta l’unica soluzione strutturale che affronti il problema alla radice: liberare spazio per la viabilità potenziando il trasporto su rotaie. Una visione che richiederebbe coraggio politico e investimenti, qualità evidentemente rare».

Lugli chiude: «Ciò che stride non è che esistano proposte più o meno accettabili, ma che chi aveva il dovere di agire si sia accorto solo ora di un problema annoso per poi trasformarsi in critico severo delle iniziative altrui. La Statale 16 è un problema che nasce da lontano e che richiede soluzioni coraggiose, non tattiche elettorali. I cittadini meritano di più: meritano qualcuno che lavori concretamente per il futuro, non chi si nasconda dietro la facile arte della demolizione. Perché alla fine, quando il traffico tornerà a bloccarsi la prossima estate, non saranno le critiche di Baldelli a far scorrere le auto, ma le soluzioni che qualcuno avrà finalmente avuto il coraggio di realizzare».