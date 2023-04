Ascoli punta sullo sport: arriva il ‘Bike Trial Park’, unica struttura in tutte le Marche

ASCOLI – Lo sport, ancora una volta, può rappresentare un volano per rilanciare il turismo sotto le cento torri. Lo sa bene l’amministrazione comunale di Ascoli, che domenica inaugurerà una nuova struttura dedicata a tanti appassionati. Si tratta del ‘Bike Trial Park’, che sarà il primo impianto del genere in tutte le Marche, allestito all’interno del pattinodromo al Pennile di Sotto. Ostacoli artificiali come travi, bancali e cementi sono stati suddivisi in diversi livelli, per dare la possibilità di apprendere le nozioni base e migliorare le capacità di guida della bicicletta, approcciando al trial in modo divertente e particolarmente adatto alle fasce giovanili.

Il progetto

A gestire la struttura sarà l’Asd Nardinocchi Bike Academy, che organizzerà corsi di diverso livello a cui tutti i bikers potranno rivolgersi per avere indicazioni e consigli utili, anche per le diverse discipline del ciclismo. «Ampliamo l’offerta sportiva con il Bike Trial Park – spiega il sindaco Marco Fioravanti –, che abbiamo fortemente voluto per continuare a incentivare la pratica dello sport, soprattutto tra i più giovani. La struttura è stata realizzata in una zona strategica e già a vocazione fortemente sportiva come quella del Pennile di Sotto, a cui abbiamo dato un’identità». La cerimonia di apertura si svolgerà domenica alle ore 12, alla presenza del primo cittadino, dell’assessore allo sport Nico Stallone e del ct della squadra nazionale trials, Angelo Rocchetti, in rappresentanza della Federazione Ciclistica Italiana.

Le performance

«Continuiamo a lavorare per valorizzare tutte le discipline sportive – prosegue l’assessore Stallone – e le eccellenze del nostro territorio, qual è l’azzurro Marco Nardinocchi. Si tratta dell’ennesima nuova struttura sportiva che inauguriamo: un chiaro segnale dell’importanza che lo sport riveste per questa amministrazione comunale». Durante la giornata ci sarà la possibilità di vedere all’opera alcuni trialisti, tra cui lo stesso Marco Nardinocchi, che si cimenteranno in evoluzioni e funambolici passaggi sulle nuove strutture e saranno a disposizione per chi è desideroso di approcciare al trial.