Splendida d’Italia, la fanese Aurora Cecchi è la più bella delle Marche

FANO – Aurora Cecchi, 18enne di Fano, è la Splendida d’Italia Regione Marche del winter tour 2023/2024. È stata eletta nel corso della finale regionale condotta da Augusto Alessi con l’organizzazione della Pinkeventi di Francesca Cecchini, titolare del marchio, che si è svolta sabato nella cornice dell’Hostaria del Castello di Gradara davanti a un folto pubblico proveniente da varie parti della nostra regione.

Diciannove le ragazze che hanno sfilato per l’Ottica Bordoni e la Tenuta Mattei, oltre alle canoniche uscite del concorso nazionale, ovvero casual, elegante e in costume, con il momento clou della serata dedicato alla promozione della lotta al femminicidio con una sfilata in abito nero, piedi nudi e slogan sulle note della canzone ‘Donne’ di Mia Martini contro questo orrendo fenomeno, momento sempre denso di emozioni e di raccoglimento.

Francesca Pagnini, giovanissima cantante di 10 anni, ha commosso il pubblico con l’interpretazione di due brani di Annalisa, come anche la voce di Gloria Vampa, giovane cantante fanese. Momento di allegria e leggerezza con alcune bambine del concorso Splendido e Splendida d’Italia Kids: Ginevra Bartolucci, Alessandra Minuz, Giuditta Tonti e Naike Pierpaoli.

La giuria composta da Anna Stolfa (collaboratrice Pinkeventi), Marco Mainardi di Radio Prima Rete, Luigi Diotallevi del Resto del Carlino, Danilo Mattei (titolare Tenuta Mattei Corinaldo), Gloria Vampa (cantante), Claudio Clementoni (art director Atlante Associati) ha eletto le nove ragazze che rappresenteranno la Regione Marche dal 2 al 5 maggio alla Finale nazionale di Chianciano Terme capeggiate da Aurora Cecchi, Elisa Marcolini di Pesaro, Emma Brandt di Rimini, Manila Violini di Agugliano. Sonia Santini di Fano, Giulia Stefanelli di Fano, Vanessa Galdenzi di Terre Roveresche, Veronica Nucci di Pesaro, Giulia Mosca di Mondolfo e Vanessa Pardut di Fano.