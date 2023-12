Spiderman e la principessa Belle in visita ai bimbi ricoverati di Ascoli e San Benedetto

ASCOLI – Il Natale dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali di Ascoli e San Benedetto è stato allietato dai ragazzi di ‘Futura’. Anche quest’anno, infatti, l’associazione ha fatto visita ai reparti di pediatria del ‘Mazzoni’ e del ‘Madonna del Soccorso’ a ridosso del 25 dicembre, portando con sé doni e pensieri. Per l’occasione, grazie al supporto di Avis e Fainplast e alla collaborazione dell’Ast, il trio formato da Babbo Natale, la principessa Belle e Spiderman si è soffermato coi piccoli pazienti, concedendosi anche qualche scatto fotografico ma, soprattutto, non lesinando sorrisi e regali.

L’obiettivo

Un gesto di vicinanza che il 6 gennaio, in occasione della Befana, vedrà il bis grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Ascoli e Fermo. In tale data, infatti, è prevista la consegna dei doni ai bambini non vedenti e ipovedenti: un’esperienza diversa anche per loro, che vivranno un momento diverso a stretto contatto con i personaggi del mondo di fantasia. Sempre in tandem con l’Uici, il mese scorso, l’associazione ‘Futura’ aveva organizzato una ‘cena al buio’ per raccogliere fondi da destinare alle loro attività al ristorante Villa Picena di Colli del Tronto. Sempre in tema festività, infine, giunge alla terza edizione il concorso ‘Il mio presepe’, sempre promosso dalla medesima associazione. Per partecipare, basta scattare tre foto della propria creazione presepiale ed inviarla tramite WhatsApp al 351/3851433, accompagnata da una descrizione che ne racconti la storia e l’ispirazione. La novità del 2023 riguarda le scuole, con il concorso che è stato esteso alle primarie della città di Ascoli. Le premiazioni si svolgeranno il 21 gennaio.