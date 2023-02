Sosta selvaggia ad Ancona: suv di lusso completamente sul marciapiede del viale. Caos in via Cialdini

Sosta selvaggia in centro e nei rioni storici, la situazione ad Ancona: «Criticità in corso Stamira, viale della Vittoria e via Oslavia»

ANCONA – Rischia di diventare virale la foto scattata al viale della Vittoria, nel pieno centro di Ancona. Qui, nel rione Adriatico, venerdì (3 febbraio), attorno alle 20.30, una fiammante auto di grossa cilindrata è stata posteggiata tutta (!) sopra il marciapiede.

Il suv completamente sopra il marciapiede al viale

La foto è stata scattata nei pressi del ristorante ˈIl Giardinoˈ, di fronte piazza Diaz e mostra una Jaguar blu scura interamente sopra il camminamento pedonale, dietro la pensilina del bus del viale. Un problema, quello della carenza di posti auto, con cui la città fa i conti da anni.

«Le auto in sosta vietata sono all’ordine del giorno da queste parti» – si lascia andare Gabriella Citadini, che abita nei pressi del Passetto. «In via Volterra e in via Panoramica, complice anche il vicino ospedale, c’è un via-vai di auto a tutte le ore del giorno e della notte. C’è però da dire che i vigili passano spesso, soprattutto ultimamente».

Questo si deve, probabilmente, al potenziamento delle unità nel comando dorico. Auto sul marciapiede anche in via Redipuglia e in via Veneto. Qui, in via Oslavia, un furgone è precipitato in un giardino privato una settimana fa.

Auto sugli stalli dei motorini Piazza della Repubblica Via Tommasi, vettura fuori dagli stalli Auto in mezzo alla carreggiata al viale

In queste giornate di sole, anche il Monumento è stato preso d’assalto, con le auto posteggiate persino sopra gli stalli bianchi dei motorini. Di recente, è stato previsto che anche gli ausiliari del traffico possono elevare sanzioni amministrative per divieto di sosta.

Nello storico rione di Capodimonte, via Cialdini, secondo la residente Cristina Andreoli, potrebbe essere in cima alle classifiche per la poca civiltà degli automobilisti: «In questa zona, parcheggiano tutti e per di più in modo selvaggio. Le strade sono strette e se dovesse passare un mezzo di soccorso, beh, non so come farebbe».

«Certa gente – prosegue – posteggia sui marciapiedi a ridosso dei muretti e delle ringhiere, tanto che questi cadono a pezzi. L’ultimo smottamento giovedì scorso».