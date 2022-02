SOS Ucraina, Pesaro attiva una linea per coordinare gli aiuti e la Caritas raccoglie fondi

Attivi, da mercoledì 2 marzo, numero di telefono e mail ad hoc. Anche le Farmacie comunali in prima linea per recapitare medicinali

PESARO – Comune e Caritas in campo per gli aiuti all’Ucraina. «Pesaro è pronta a scendere in campo, a sostegno della popolazione ucraina» così Enzo Belloni e Luca Pandolfi, assessori all’Operatività e Solidarietà, annunciano “SOS Ucraina” linea diretta attivata in collaborazione con il comitato di Pesaro della Protezione civile e attiva dalle ore 9 di mercoledì 2 marzo.

Un numero di telefono, lo 0721.387616, che risponderà dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19, e una mail protezione.2@comune.pesaro.pu.it, a cui i cittadini potranno rivolgersi da mercoledì. L’obiettivo è «coordinare gli aiuti, le donazioni e le offerte di alloggio che stanno giungendo da tutta la città sin dal primo giorno di guerra – aggiungono Belloni e Pandolfi – e che si sono intensificate da venerdì, dopo l’iniziativa “Per la pace, per l’Ucraina” a cui hanno partecipato centinaia di pesaresi, scesi in piazza insieme alla popolazione ucraina, parte integrante della nostra comunità».

Perché, come aveva ricordato il sindaco Matteo Ricci durante la fiaccolata promossa da Ali – Autonomie Locali Italiane, «Questo è il momento dell’unità, della condanna unanime a un atto di guerra, della richiesta di pace e interruzione immediata dei bombardamenti». Il Paese e la città, «metteranno in campo tutti gli aiuti necessari. Pesaro non dimentica il sostegno dei medici ucraini giunto per primo durante l’emergenza Covid-19. Occorrerà accogliere profughi, costruire catene di solidarietà. Noi ci saremo», aveva concluso il sindaco.

La Caritas Diocesana di Pesaro organizza una raccolta fondi per sostenere i progetti in aiuto alla popolazione Ucraina.Per contribuire: FONDAZIONE CARITAS PESAROIT07 P 05387 13310 000042084036 – BPER BANCA SPAIT19 P088 2613 3000 0000 0062 539 – BCC PesaroIT51 H 05018 02600 000016981995 – Banca Etica 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚𝐥𝐞: 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐔𝐜𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚.

La Caritas Diocesana di Pesaro, per il momento, non raccoglie generi alimentari, coperte, farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come aiuto umanitario. Non si potrebbe infatti garantirne la consegna vista la situazione attuale.

Le Farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare, del gruppo Aspes spa, di concerto con le due amministrazioni comunali, lanciano una raccolta di prodotti farmaceutici di primo soccorso da inviare in Ucraina a sostegno della popolazione.

Anche le nove farmacie comunali di Pesaro e quella di Gabicce Mare in prima linea. Fino all’8 marzo si potrà partecipare alla campagna benefica: per ogni prodotto acquistato dai cittadini in favore della popolazione ucraina (bende, garze, cerotti, integratori, sciroppi per la tosse, tachipirine etc.) uno identico verrà donato anche dalle Farmacie comunali. Tutti i beni raccolti verranno poi consegnati in Ucraina grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato e della Protezione civile locale.

«Le Farmacie Comunali di Pesaro e Gabicce Mare hanno dato vita a questa iniziativa coerentemente con la finalità sociale che sta alla base della propria attività quotidiana – spiega il presidente di Aspes spa Luca Pieri – Siamo sicuri che, come sempre, Pesaro e Gabicce Mare risponderanno con generosità e solidarietà a questa campagna e le farmacie gestite dal nostro gruppo faranno la loro parte ‘raddoppiando’ sostanzialmente la donazione. Un piccolo contributo che speriamo possa aiutare concretamente le persone che soffrono in questi giorni a poche migliaia di chilometri da noi. Con l’auspicio che presto possa tornare la Pace».