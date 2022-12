Ascoli, sorpresa per i bambini ricoverati in ospedale: sarà Spiderman a portare i regali di Natale

ASCOLI – Supereroi in corsia: sta per tornare Spiderman all’ospedale Mazzoni di Ascoli. L’uomo ragno, per l’occasione, sarà accompagnato da Babbo Natale e consegnerà doni, regali e tante emozioni ai piccoli ricoverati nell’ospedale ascolano. È questa l’iniziativa promossa, in concomitanza con le festività natalizie, dall’associazione di promozione sociale ‘Futura’. Il progetto si ripete più volte durante l’anno, allo scopo di portare un po’ di sollievo e qualche sorriso ai tanti bambini che, purtroppo, sono ricoverati.

L’obiettivo

«I regali che porteremo ai bambini sono stati offerti dalla ditta Turla Costruzioni – racconta Luca Carboni, presidente dell’associazione -. Abbiamo creato un vero e proprio gruppo di lavoro che si sta occupando di raccogliere fondi e creare costumi dettagliati, a livello cinematografico, per andare a regalare momenti di divertimento ai più piccoli. In ospedale, lo sappiamo, le giornate diventano spesso ripetitive e cerchiamo, in questa maniera, di far giocare i bambini insieme ai protagonisti dei loro fumetti e cartoni animati preferiti». Nei prossimi giorni, dunque, Spiderman tornerà al Mazzoni, dopo l’ultima visita avvenuta nel novembre scorso. E i piccoli pazienti, sicuramente, non vedono l’ora di riabbracciarlo.

L’altra idea

Intanto, a proposito dell’associazione ‘Futura’, riparte il concorso rivolto alle famiglie del Piceno e dal titolo ‘Il mio presepe’, inserito nella rassegna denominata ‘Futura accende il Natale’. L’iniziativa viene riproposta dopo il grande successo ottenuto nella scorsa edizione, quando ci furono addirittura oltre cento adesioni. «Basta inviare tre foto del proprio presepe alla mail presepifutura@gmail.com o compilare il modulo disponibile sui nostri canali social dopo aver scansionato il codice Qr – prosegue lo stesso presidente dell’associazione, Luca Carboni – Il tutto, però, entro il 26 dicembre. Verranno premiati i primi tre presepi ritenuti più meritevoli dal comitato che avrà il compito di valutare le varie opere».