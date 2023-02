Soroptimist club Jesi, la cerimonia delle candele illumina due nuove socie

JESI – È la serata clou dell’anno, quello della cerimonia delle candele in cui il Club fa il punto sulle attività in programma e celebra l’ingresso di nuove socie. Nei giorni scorsi, il Soroptimist club di Jesi, fresco dell’elezione della presidente Paola Zega (che ha raccolto il testimone da Catia Mastantuono), ha salutato le socie del club presentando le iniziative che andranno a caratterizzare il suo mandato e, alla luce fioca delle candele, ha dato il benvenuto a due new entry che andranno ad ampliare la rosa delle socie del sodalizio in rosa.

La spilletta alla neo socia Ilaria Ferrini

Il Soroptimist Club Jesi si è ritrovato, come consuetudine, nella cornice della Sala del Lampadario del Circolo Cittadino, per accogliere Ilaria Ferrini e Cinzia Napolitano, le due nuove socie che arricchiscono l’associazione con le loro professionalità: ostetrica la prima e architetto funzionaria della Regione Marche la seconda. Nel corso dell’importante serata, il collegamento online della Programme Director nazionale Paola Pizzaferri, che ha focalizzato il suo intervento sul tema “Essere Soroptimiste oggi: a global voice for women”. Un intervento molto apprezzato da tutte le socie, che ha rinsaldato ancora di più lo spirito costruttivo che anima il club. Alla presidente Paola Zega il compito di sancire l’ingresso delle nuove socie con la tradizionale spillatura e la presentazione del consiglio e delle socie con i relativi incarichi ricostruendo la storia dal momento della fondazione, il 10 novembre 2018, che seppure breve vanta già momenti significativi per il club stesso ma anche per la collettività.

Riflettori puntati anche sul progetto “Costruiamo comunità sempre più sicure” che caratterizzerà il biennio 2023/2024. «Le attività in cantiere sono molteplici – spiega la presidente Paola Zega – segno di vitalità e voglia di dare il nostro contributo al miglioramento della condizione femminile sul territorio in cui operiamo. Sicuramente Ilaria e Cinzia aggiungeranno il loro contributo dando un impulso positivo alla nostra mission».

La neo socia Cinzia Napolitano