Le sneakers di Fessura in crescita con l’azionariato diffuso

L'azienda di Montegranaro si propone di raccogliere 1,6 milioni di euro per consolidare il mercato europeo e espandersi in Usa e Asia

Fessura, l’azienda di Montegranaro (Fermo) che produce sneakers high-tech, si apre all’azionariato diffuso con un percorso di crowdfunding che partirà l’11 dicembre su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding. L’obiettivo è raccogliere 1.6 milioni euro, attraverso la partecipazione degli investitori con una quota minima di 500 euro.

Per la Pmi marchigiana, si tratta della seconda campagna di questo tipo, dopo quella del 2021 grazie al quale ha raccolto 1,55 milioni di euro per consolidare gli asset aziendali come il prodotto, il modello operativo, la supply chain e l’identità del brand. Oggi, Fessura si propone di potenziare le sue attività di marketing, consolidare il mercato europeo e conquistare nuovi mercati in Usa e Asia. Obiettivo: arrivare nei prossimi anni a essere appetibili per una exit con un fondo di private equity della moda.

«Fessura è un’azienda di sneakers all’avanguardia nella quale moda, design e funzionalità si uniscono alle nuove tecnologie dando vita a calzature moderne, performanti e sostenibili. Unirsi a Fessura significa entrare a far parte di un progetto di moda funzionale vero e unico per un’azienda italiana», ha detto Andrea Vecchiola, fondatore di Fessura.

Andrea Vecchiola

L’azienda nasce nel 2013 nelle Marche da un’idea dei fratelli Vecchiola, Andrea, Giorgio e Marco. Con oltre 350 mila paia di scarpe vendute nel mondo, pone l’accento su su design, innovazione e sostenibilità del prodotto. Oltre alla sede nel distretto calzaturiero marchigiano, dove nascono le idee, è presente ad Hong Kong con una controllata, in Cina con l’ufficio operativo e con una seconda controllata a San Marino. Vende principalmente tramite una solida base di negozi multi-brand, boutique mono-marca ed e-commerce in oltre 25 paesi. Ha all’attivo partnership con importanti player internazionali, da PEPSI a FIAT, fino a Twinset ed è stata selezionata dal programma Elite di Borsa Italiana. In questi anni ha mantenuto un EBITDA positivo e una performance finanziaria robusta. Il fatturato del 2022 si è attestato sui 4.05 milioni di euro, il doppio rispetto al 2021. Si prevede nel 2023 un fatturato di 5.2mln€ con il 13% di EBITDA.