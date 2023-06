Sisma 2016, al via servizio di assistenza ai Comuni sul nuovo Codice appalti

ROMA – Ieri sera 14 giugno è stato introdotto e presentato il Servizio di supporto della Struttura commissariale che assisterà i Comuni del cratere nell’attuazione della ricostruzione pubblica e nella transizione verso il nuovo Codice degli appalti. All’incontro, in forma telematica, hanno partecipato i 138 sindaci coinvolti ed è stato introdotto dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, che ha fortemente voluto la strutturazione di un servizio che potesse accompagnare gli enti locali in una fase particolarmente importante per la messa a terra delle risorse.

«La delicata fase attuativa degli oltre 5 miliardi di euro per la ricostruzione pubblica, si deve confrontare ora con le novità del nuovo Codice degli appalti – ha spiegato il Commissario Castelli – Si tratta di un impegno che nella storia dei nostri Comuni non ha precedenti. Per questo vogliamo assisterli nel gestire e governare le novità procedurali e normative, fornendo loro uno strumento agile per chiedere assistenza ai giuristi e professionisti della Struttura».

Tra le questioni principali poste dal nuovo codice, il Commissario ha ricordato «la necessità di sviluppare la nuova modulistica, la qualificazione delle Stazioni appaltanti, la possibilità di riflettere insieme ad Anac su un’estensione della soglia per applicare la vigilanza collaborativa. Contestualmente alla presa in carico dei quesiti – ha concluso Castelli -. sarà opportuno valutare interventi normativi per dare copertura giuridica a questa fase transitoria e far sì che la ricostruzione possa proseguire senza rallentamenti».

Alla riunione, oltre ai sindaci del cratere, erano presenti i loro tecnici e gli esperti e consulenti giuridici della Struttura commissariale, che garantiranno l’assistenza. Il form per inviare un quesito al nuovo Servizio di assistenza è già attivo sul sito internet della Struttura commissariale all’indirizzo https://sisma2016.gov.it/.

Il nuovo Servizio si aggiunge al già operativo Servizio assistenza sisma (Sas), che continuerà ad essere operativo per i chiarimenti in merito alla ricostruzione