La commissione, composta da validi esperti e dalla Giunta, ha valutato i simboli migliori tra i 41 pervenuti. Per la scelta, i residenti si recheranno in comune negli orari d’ufficio

SIROLO- Ancora qualche settimana di attesa e finalmente Sirolo avrà il suo logo turistico che la renderà riconoscibile in tutto il mondo. Al concorso di idee indetto dall’Amministrazione comunale per promuovere un’immagine più moderna della Perla del Conero e mettere in evidenza le sue peculiarità e qualità, sono pervenuti ben 41 loghi. La commissione, composta da validi esperti e dalla Giunta, ha valutato i simboli migliori e ha scelto i tre finalisti.

Ora la parola passa ai sirolesi che, per una settimana, potranno votare il loro logo preferito recandosi in comune negli orari d’ufficio. C’è tempo fino all’11 febbraio. Dopo la votazione popolare, il logotipo che avrà avuto più preferenze (i voti della commissione sommati ai voti dei cittadini) diventerà il simbolo turistico ufficiale di Sirolo. Invece, l’artista che lo ha realizzato riceverà in premio la somma di 750 euro.

«La grande partecipazione alla selezione è un vanto per tutti i sirolesi e Sirolo, che a breve avrà il suo logo peculiare e unico, così com’è unica la bellissima Perla dell’Adriatico» commenta soddisfatto il sindaco Filippo Moschella.