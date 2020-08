Salvini torna nelle Marche, tappa a Sirolo, Porto Recanati e Civitanova

Il leader della Lega sarà nuovamente in regione per una serie di incontri che abbracceranno la Riviera del Conero e quella del maceratese

SIROLO – La Riviera del Conero pullula di big della politica in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Dopo la visita privata della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ieri 19 agosto a Numana, sabato 22 agosto è la volta del capo della Lega Matteo Salvini che arriva a Sirolo per un pranzo al Conero Golf Club con simpatizzanti, attivisti e imprenditori.

Esprime soddisfazione per la tappa di Salvini nella Riviera del Conero, il candidato Mirko Bilò, ex sindaco di Numana e presidente dell’associazione Riviera del Conero: «Sono entusiasta per la visita di Matteo Salvini nella nostra straordinaria riviera, dimostra l’attenzione che lo ha sempre contraddistinto verso il territorio».

Salvini nel pomeriggio proseguirà verso Porto Recanati dove incontrerà i simpatizzanti per poi raggiungere Civitanova Marche dove incontrerà architetti e ingegneri al Cosmopolitan per parlare di infrastrutture e ricostruzione, dopo aver fatto tappa alle 15,30 allo Shada.