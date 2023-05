Sirolo, presentato il ricco cartellone estivo. Oltre 170 gli eventi in programma

SIROLO – Più di 170 eventi per la stagione estiva a Sirolo con artisti nazionali e internazionali. Il cartellone, ricco di appuntamenti sia gratuiti che a pagamento per ogni fascia di età, è stato presentato oggi, 24 maggio, dal sindaco Filippo Moschella e dall’assessore al Turismo Barbara Serrani in piazza Vittorio Veneto. «Siamo particolamente orgogliosi di presentarlo, sono tutti eventi di qualità», ha detto il primo cittadino.

Il programma degli eventi

La serata dei festeggiamenti per l’ottenimento della 30esima Bandiera blu consecutiva si terrà il 22 luglio e vedrà salire sul palco direttamente da Sanremo i Cugini di Campagna presentati dal sirolese Francesco Gioacchini. Il 27 arriverà lo psichiatra e saggista Paolo Crepet che presenterà il suo libro al parco della Repubblica, evento moderato dalla dottoressa Cinzia Nicolini che rientra nella rassegna “Le Cave off”, seguito da Enzo Decaro in “Un’odissea infinita” il 7 agosto. Il 28 luglio la rassegna propone l’attrice Paola Minaccioni con “Dal vivo sono molto meglio”. Agosto in particolare superlativo con tanti big: il 5 lo spettacolo comico di Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi, i tre che per la prima volta insieme sul palco porteranno tutta la comicità emiliano-romagnola, e poi il maestro Angelo Branduardi con il suo “The Hits tour” accompagnato dalla sua band eseguirà tutti i suoi successi il 12. Il 19 agosto il concerto della band internazionale Creedence clearwater revived che John Fogherty volle creare alla fine degli anni Ottanta assieme a Johnny “guitar” Williamson ma che poi, a causa di una morte prematura, lasciò in mano a Williamson che da allora la sta portando ad esibirsi in tutto il mondo.

Il 14 una serata dedicata ai giovani a partire con ospite il dj La Regina e a Ferragosto torna la Notte bianca dei bambini. Maurizio Colombi in “Caveman” per la regia di Teo Teocoli sarà al parco il 10. Tante le rassegne, oltre a “Le Cave off – Radici, festival del teatro al tramonto e arti varie”, che comincia il 7 luglio all’area archeologica dei Pini, c’è “Sirostreet”, artisti di strada con spettacoli itineranti per il centro già dal 9 giugno.

Confermata la 19esima edizione del Premio Enriquez il 5 agosto, preceduta dalla mostra al teatro Cortesi, e la 23esima rassegna “Sirolo in musica” dal 2 luglio e la 28esima di “Le ore dell’organo” dall’8 agosto nel cortile Badia San Pietro al Conero. Sabato 27 e domenica 28 maggio il Palio di San Nicola, il 15 luglio la 27esima Strapanata dei rioni al mare e il 24 agosto “Conero divino”. Multiradio trasmetterà in diretta da piazza Vittorio Veneto tra luglio e agosto. E poi mostre di pittura e di antiquariato, mercatini dell’artigianato e tematici, il Conero festival show cooking il 23 giugno, la sfilata sotto le stelle il 29 e “Sirolo poesia” il 16 luglio. I biglietti degli spettacoli a pagamento potranno essere acquistati all’ufficio Iat e sul sito di Vivaticket. Il calendario è sostenuto da Regione (50mila euro), Comune, Theor e Confartigianato. L’organizzazione in collaborazione con Universal events di Emanuele Pastina e Bottega Marche teatro con Paola Giorgi.