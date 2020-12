Sirolo: l’ospedale San Michele diventerà “Casa della Salute”. Al via le verifiche di vulnerabilità sismica

SIROLO – C’è anche la trasformazione in “Casa della Salute” dell’Ospedale San Michele nel documento unico di programmazione 2021/2023 delle opere pubbliche di Sirolo. Il consiglio comunale nella seduta del 30 novembre ha approvato la variazione di bilancio che delinea tutte le spese che saranno affrontate nei prossimi mesi e il Dup.

«Con la riqualificazione dell’ospedale San Michele dove sarà realizzato un polo sanitario. Secondo la previsione regionale sarà classificato come “Casa della Salute di tipo A” – spiega il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella -. Saranno così forniti maggiori servizi sanitari a tutta la cittadinanza in collaborazione coi medici di famiglia e l’ASUR Marche. Per la prima volta lo stabile sarà sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica da parte di una ditta specializzata e saranno sistemate anche tutte le persiane in legno».

La lista delle opere e degli interventi che l’amministrazione Moschella realizzerà è lunga. Oltre 100 mila euro saranno destinati alla manutenzione delle strade pubbliche, compresa la realizzazione di 5 attraversamenti pedonali illuminati per la sicurezza dei pedoni; circa 34 mila euro andranno invece alla manutenzione straordinaria del verde pubblico nelle frazioni e in centro storico. Stanziati fondi anche per la riqualificazione e l’efficientamento energetico: saranno montati nuovi infissi e doppi vetri nelle case di proprietà del Comune di Piazza Vittorio Veneto, concesse in uso ai cittadini economicamente svantaggiati, nonché doppi vetri al Teatro comunale Cortesi. Continua poi l’opera di efficientamento energetico della pubblica illuminazione: dopo l’installazione delle luci a led nelle strade cittadine per 100 mila euro, gli interventi interesseranno Piazza Brodolini, la Rotatoria dei Pini e Piazza del Municipio.

Stanziati 20.000 euro per la manutenzione straordinaria dello stabile che ospita l’asilo nido “Il Nuovo Melograno” al Coppo, mentre 15.000 euro sono stati destinati alla bonifica del piazzale dell’ex fabbrica Punto P, che sarà liberato dall’amianto. Prevista inoltre la riqualificazione dei giochi pubblici e delle aree gioco per bambini. Per migliorare i servizi all’utenza, stanziata la cifra di 33.000 euro per la digitalizzazione degli archivi cartacei dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica, dal 1950 al 1970, ufficio diretto da alcuni giorni dal nuovo responsabile Ing. Corrado Francinella. Per quanto riguarda i lavori pubblici, sarà realizzata l’ultima parte del Cimitero Comunale (190.000 euro), mentre nel programma triennale delle opere superiori a 100.000 euro, dopo la realizzazione del nuovo parcheggio in Via La Fonte, la riqualificazione dei parcheggi in Via Vivaldi con le telecamere, e la manutenzione straordinaria dello Stadio “Vignoni” al Coppo, è prevista la riqualificazione dell’antica Fonte di grande rilevanza turistica, nonché la sistemazione di strade e realizzazione di camminamenti.

Secondo il primo cittadino «tutti questi interventi renderanno Sirolo più bella ed efficiente con l’obiettivo di puntare sempre più verso un turismo ecosostenibile di qualità. A questo scopo sarà implementata la parte emozionale del sito internet turistico, riconoscibile dal nuovo logo».

Nel corso del consiglio comunale è stata deliberata anche la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” in occasione del centenario della sua traslazione presso l’Altare della Patria, nonché il Testo Unico dell’Associazionismo Locale per coordinare le attività delle associazioni e rendere trasparenti e oggettive le motivazioni degli stanziamenti pubblici.