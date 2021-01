Sirolo in lutto, morto Stortini il titolare dello chalet “Da Roberto”

SIROLO – Sirolo in lutto per la scomparsa di Roberto Stortini, l’imprenditore titolare dello chalet “Da Roberto” nella spiaggia di San Michele. 62 anni, Stortini ha combattuto con una malattia che non gli ha lasciato scampo e nella giornata di ieri – 3 gennaio – lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Uomo simbolo dell’imprenditoria turistico-ricettiva sirolese lascia la moglie e due figli.

Il sindaco di Sirolo Filippo Moschella lo ricorda come «una persona encomiabile e un grande lavoratore» dotato di «gentilezza e saper fare». «Quando non ero ancora sindaco, nelle mie nuotate alle 6 di mattina lo trovavo già in spiaggia – racconta – era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene.

Un lavoro che svolgeva con grande amore e gli riusciva così bene». Stortini gestiva lo stabilimento con la sorella Daniela sul fazzoletto di spiaggia più bella della Riviera del Conero, presa ogni anno d’assalto dai turisti. I funerali si terranno alle 15 di oggi, 4 gennaio, nella chiesa di San Nicolò di Bari, a Sirolo.