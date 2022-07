Sirolo, alla Festa del Parco l’ufficializzazione del Gemellaggio con il Parco Nazionale della Majella

Sabato serata con menù a base di cinghiale e Fraska in concerto dopo lo spettacolo del “Magico Alivernini”. OpenDay all’Archeodromo

SIROLO – Domani, sabato 9 luglio, è la giornata clou della Festa del Parco in via Peschiera 30 a Sirolo, con stand gastronomici che servono piatti a base di cinghiale e alle 21 via all’intrattenimento di magia e illusionismo del “Magico Alivernini” a cui seguirà il concerto di “Fraska”.

Anche il pomeriggio sarà denso di contenuti con un tavolo di lavoro promosso dal presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti con i presidenti dei parchi regionali delle Marche che giungeranno a Sirolo e al quale parteciperà anche la delegazione del Parco Nazionale delle Majella guidata dal presidente Lucio Zazzara.

Nella tavola rotonda alle 18.30 sul tema “Il Parco del Conero tra terra e mare: un possibile Parco nazionale?” vi sarà la nascita ufficiale del gemellaggio tra il Parco del Conero e il Parco della Majella.

Dopo i saluti iniziali ci sarà la presentazione della rinnovata carta escursionistica a disposizione dei fruitori del Parco del Conero a cura dell’arch. Roberta Giambartolomei. Quindi il dibattito moderato dal vicepresidente Riccardo Picciafuoco con gli interventi dei presidenti dei due parchi Silvetti e Zazzara, dei direttori Di Martino e Zannini e di Paolo D’Ambrosio, Direttore dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. L’evento si concluderà con il focus dedicato al lupo a cura di Simone Angelucci, referente del progetto “Wolfnet” e responsabile veterinario del Parco della Majella.

Dalle 17 invece via all’OpenDay dell’Archeodromo del Conero di Sirolo con prenotazioni presso il Centro Visite del Parco allo 071.9330490 per fare un’immersione nel mondo dei Piceni del V secolo a.C..