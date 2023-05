Sinergia tra start-up e imprese: fa tappa ad Ascoli la piattaforma Smau

ASCOLI – Una piattaforma che mette in connessione, in modo inedito, le imprese con le start-up, ma anche i grandi player, gli abilitatori e le istituzioni. Il tutto con un unico obiettivo: condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership. Si tratta di ‘Smau’, il progetto che farà tappa ad Ascoli e che è stato presentato questa mattina, al palazzo dei Capitani, dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini, il sindaco Marco Fioravanti e il presidente Pierantonio Macola.

Il progetto

«Siamo riusciti a portare in questa bellissima città Smau che farà tappa nelle Marche il prossimo 29 giugno presso il Teatro dei Filarmonici – ha spiegato Antonini -. Una grande occasione per valorizzare le startup innovative di cui la nostra regione è particolarmente ricca. Infatti, Smau non a caso, si muove in contesti dove c’è una grande vitalità d’impresa soprattutto legata alla creatività, alla tecnologia e all’innovazione. Sarà un momento dove saranno premiate le Startup innovative dedite al benessere, alla qualità della vita e in più ci sarà il premio Smau per l’impresa marchigiana che porta più innovazione nel panorama imprenditoriale italiano. Nelle Marche abbiamo oltre 320 startup innovative e l’aspetto importante è quello che la Regione attraverso il Fondi Por-Fesr entro la fine dell’anno metterà in campo un bando di 9,5 milioni di euro non solo per la creazione di startup innovative, ma anche per dare sostegno e accompagnamento a quelle già avviate ma che hanno necessità di trovare ulteriore sviluppo. Le Marche nell’attenzione, cura e qualità del prodotto stanno avanti _ ha concluso Antonini – e nel 2022 ha avuto il maggiore incremento dell’export in Italia rispetto alle altre regioni, però dobbiamo sviluppare di più la promozione, la comunicazione e l’immagine del prodotto stesso».

Il premio

«Le Marche – ha rimarcato Macola, presidente Smau – hanno da un lato imprese familiari che con grande determinazione hanno la capacità di vincere le sfide e dall’altro ha anche tanti talenti giovani molto creativi. Due filoni che sfociano in imprese bisognose di innovazione e Startup innovative. Questi sono gli ingredienti dello Smau di oggi». Per la prima volta quest’anno, in occasione della tappa marchigiana di Smau, si è aperta anche una nuova call ‘Marche Startup Award’, che va ad aggiungersi al Premio innovazione Smau. Il Premio Marche Startup Award è rivolto a startup innovative che sempre più stanno influenzando il mondo professionale. Verranno selezionate le migliori tre startup innovative del territorio alle quali verrà assegnato un premio di 2.500 euro, appositamente stanziato dalla giunta regionale per favorire lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali in grado di alimentare una nuova fase di crescita.