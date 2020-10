Sindaco di Fermo contagiato dal Covid, primi test positivi in giunta e fra i consiglieri

FERMO – Confermata la positività al Covid-19 del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che ha annunciato ieri di essersi sottoposto al test tramite un post social.

LEGGI ANCHE: Positivo al Covid-19 il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro

«Con i sintomi comparsi nelle ultime 24 ore, questa mattina (ieri, ndr.) mi sono recato in un laboratorio privato per effettuare un test rapido, oltre che il tampone classico: l’esito purtroppo è stato positivo e domani avrò la conferma dell’esame – ha scritto il primo cittadino -. Essere fissato con la mascherina a volte può non bastare e onestamente spero che la sintomatologia non vada peggiorando. Continuerò a lavorare per il Comune qui da casa, come sempre».

Il sindaco Calcinaro aveva iniziato ad avere i primi lievi sintomi nella giornata di sabato e domenica ha avuto un innalzamento della temperatura. Si è poi subito sottoposto al test rapido e al tampone fino alla spiacevole notizia. Calcinaro al momento è in isolamento a casa e non sarà presente fisicamente ma solo virtualmente al primo consiglio comunale del suo secondo mandato previsto per martedì 13 ottobre.

Subito dopo la notizia sono iniziati i primi test rapidi e i tamponi sui componenti della Giunta, sui consiglieri che fanno parte dell’assise cittadina e non solo. Al momento ci sarebbero già le prime sette positività e continuano le indagini epidemiologiche da parte dell’Asur.