Sindaci e consiglieri under 35 in rete: Anci Giovani Marche rinnova i vertici

ANCONA – Si terrà venerdì 29 aprile dalle ore 10 nella ex l’ex Sala Consiliare del Comune di Ancona l’Assemblea Regionale di ANCI Giovani Marche. L’incontro prevede i saluti istituzionali di Valeria Mancinelli, Presidente Anci Marche e di Francesco Acquaroli, Presidente Giunta Regione Marche. Quindi seguirà la relazione di Francesco Ameli, coordinatore uscente.

Nell’incontro è previsto l’intervento di Luca Baroncini, Coordinatore Nazionale ANCI Giovani. Dopo il dibattito di procederà all’elezione del Coordinatore e del Coordinamento regionale composto da 10 membri. Sono ammessi alle votazioni tutti gli amministratori (Sindaci, Consiglieri, Assessori) che non abbiano superato il compimento del 35° anno di età alla data delle elezioni amministrative con le quali sono stati eletti alla carica.



ANCI Giovane Marche è la Consulta regionale marchigiana dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani che riunisce e rappresenta la realtà degli amministratori under 35. Una struttura, interna all’ANCI, che attraverso le proprie articolazioni, iniziative ed attività ha l’obiettivo di mettere in rete, valorizzare e promuovere i giovani amministratori attivi e presenti in tutti i Comuni.



Gli scopi principali sono diversi: la formazione, essere veicolo sul territorio di progetti, iniziative e proposte che possano qualificare le comunità permettendo agli enti locali, ed ai giovani amministratori, di essere soggetti di cambiamento ed innovazione nelle Istituzioni. Un organismo che faccia esprimere quanto di meglio l’impegno di tante ragazze e ragazzi sul territorio, riesce a produrre in termini di partecipazione attiva nei Comuni.