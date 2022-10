Simonetta, nuova partnership per la linea bambino di Khrisjoy

JESI – Sarà realizzata da Simonetta la nuova linea kids di Khrisjoy. L’azienda di Jesi, leader internazionale nell’abbigliamento di lusso per bambini, e il luxury streestyle brand milanese hanno firmato un accordo di licenza pluriennale, alla luce del quale Simonetta si occuperà dello sviluppo, produzione e distribuzione su scala mondiale della collezione Khrisjoy Kids a partire dalla stagione autunno inverno 2023-2024.

Ad annunciarlo, le due aziende in una nota stampa divulgata oggi 26 ottobre. «Originalità e versatilità, uniti al saper fare italiano sono alla base di una solida partnership tra due realtà di grande expertise e know-how» si legge nel comunicato. «Nasce così una collezione Kids iconica che traduce i codici high-fashion di Khrisjoy in capispalla per bambini. Un perfetto ‘Minime’ caratterizzato da luxury-design originale, volumi eclettici, lavorazioni innovative e da una caleidoscopica palette colori. La collezione Khrisjoy Kids, per bambini e bambine, declinata in Baby e Junior sarà distribuita in selezionati punti vendita multi-brand e nei department store di alto profilo di tutto il mondo. Versatili e interamente made in Italy, le Puffer Khris Iconic Jackets esprimono, anche per i più piccoli, l’estro creativo del brand mixato alla costante ricerca di materiali e trattamenti innovativi per un prodotto che guarda verso un futuro sempre più sostenibile e a misura di bambino».

Simonetta realizzerà la linea bambino della Khrisjoy

«Siamo entusiasti di introdurre tra le nostre licenze un marchio icona del mondo streetwear internazionale come Khrisjoy» ha commentato Niccolò Matteo Monicelli, amministratore delegato di Simonetta Group. «E’ una sfida che ci permette di lavorare per la prima volta con un brand mono prodotto altamente riconoscibile, così eclettico e innovativo anche in termini di sostenibilità. Simonetta amplia il suo portfolio licenze confermandosi piattaforma di riferimento internazionale nel settore del childrenswear con un progetto stimolante dal punto di vista del prodotto e della distribuzione». Come noto, la Simonetta Spa è stata fondata negli anni ’50 dalla famiglia Stronati; dal giugno 2017 è una controllata di Isa Seta Spa e fa parte del gruppo Carisma. Produce e distribuisce su licenza mondiale le linee bambino di alcuni tra i più noti e prestigiosi marchi della moda moda adulto, e sigla importanti accordi di fornitura esclusiva. L’azienda è presente in Italia e nel mondo, sia con il proprio marchio che con i brand in licenza.

Per Marzia Bellotti, co-Founder & creative director di Khrisjoy, «l’idea di una collezione Khrisjoy ‘MiniMe’ è nata naturalmente e subito abbiamo pensato ad un partner rilevante nel settore come Simonetta, capace di cogliere lo spirito del brand e di realizzare una linea kids pienamente nelle sue corde. Siamo davvero entusiasti di questa nuova avventura che va ad arricchire il mondo Khrisjoy». Fondata nel 2017 dalla stylist Marzia Bellotti e da Maurizio Purificato, l’azienda è un fashion-luxury brand con streetwear vibe all’insegna del Made in Italy sia per donna che per uomo, e dal 2021 anche per bambine e bambini. Nel 2021 il brand viene acquisito da Alsara Investment Group, fondo di investimenti privati fondata da Rachid Mohamed, attualmente presidente di Valentino.