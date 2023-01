Simona Mengarelli eletta presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati

«Questo sarà un biennio importante per l'avvocatura» dice il presidente neo eletto «L'entrata in vigore della Riforma Cartabia avrà sicuramente un impatto sul modo di vedere la professione»

ANCONA – L’assemblea dell’Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Ancona ha eletto alla presidenza per il biennio 2023-25 l’avvocato Simona Mengarelli.

L’Aiga a livello nazionale così come ad Ancona, è tra le associazioni forensi maggiormente rappresentative.

Simona Mengarelli

«Questo sarà un biennio importante per l’avvocatura» dice Simona Mengarelli. «L’entrata in vigore della Riforma Cartabia avrà sicuramente un impatto sul modo di vedere la professione di avvocato e la nostra associazione è orientata al rinnovamento ed all’innovazione proprio perché costituita da giovani e valenti professionisti».

E poi ha aggiunto: «Proprio per avere un quadro generale del mutare della situazione, ho voluto che i componenti del direttivo fossero espressione di diversi settori di attività (familiaristi, penalisti)».

Nel prossimo biennio il direttivo sarà dunque composto dal vicepresidente Giuseppe Antonio Cutrona, dal segretario Caterina Soricetti che diviene anche consigliere nazionale, dal tesoriere Giacomo Gnemmi, e dagli avvocati Luca Linguiti, Laura Catena, Ekaterina Piazzolla e Giordano Gagliardini neoeletto consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Ancona.

In riferimento alle elezioni del COA, la presidente Mengarelli esprime la propria soddisfazione per l’elezione di Mario Antonio Massimo Fusario e di Ludovica Dusmet, già presidenti della sezione di Ancona e di Giordano Gagliardini, Alessandra Moneta e Virginia Reni, che nell’Aiga hanno militato negli anni passati, così come l’attuale presidente dell’Ordine Gianni Marasca che ne è stato a sua volta presidente.

«Questa – conclude la Mengarelli – è la dimostrazione che questa associazione è una palestra preziosa per la crescita professionale, personale e delle istituzioni forensi» ha concluso.