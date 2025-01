Sigep, TreValli Cooperlat tra i protagonisti in fiera a Rimini. Il gruppo guarda a Cina e America Latina

Prende il via oggi, sabato 18 gennaio, la 46esima edizione del SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, la manifestazione di riferimento internazionale per la filiera gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza, organizzata da Italian Exhibition Group, che si tiene in fiera a Rimini e si chiude il 22 gennaio.

Cinque giorni dedicati al gusto, dove saranno presenti oltre 520 top buyer provenienti da 79 Paesi che hanno aderito al Top Buyer Program (tra le nazioni Stati Uniti, India, Canada, Brasile, Turchia, Sud America, Sud Est Asiatico e Paesi del Golfo). Al Premium Program europeo oltre 2.500 buyer da 15 Paesi, con Spagna, Germania e Francia in testa. A fare da cornice al SIGEP 40 eventi internazionali con oltre 60 speaker da tutto il mondo.

Tra le aziende marchigiane protagoniste all’importante appuntamento di settore, c’è il Gruppo TreValli Cooperlat che quest’anno si presenta in fiera a Rimini uno stand più grande (112 metri quadri al Padiglione B5, Stand 053). La società cooperativa agricola, che conta 10 cooperative operanti in 6 regioni italiane e che ha sede principale a Jesi, è tra le realtà italiane più rilevanti del settore con le sue divisioni del lattiero-caseario e prodotti a base vegetale.

Nell’edizione 2025 del Sigep rafforza ancora di più la sua presenza, questa volta l’azienda si trova nel padiglione della pasticceria, con un corner espositivo dedicato alla pasticceria professionale ed uno dedicato alla caffetteria (in partnership con Caffè Pascucci) spiega Milvia Panico, direttore marketing del Gruppo TreValli Cooperlat. L’azienda ha organizzato showcooking e degustazioni con gli chef Marco Cascia e Fabio Gallo e con il Vegan Masterchef Emanuele Di Biase.

Milvia Panico, direttore marketing del Gruppo TreValli Cooperlat

Oggi sempre più spesso i consumatori chiedono prodotti per vegani o per celiaci. Come vi approcciate a un mercato che sta cambiando, anche nei gusti, e che presta sempre maggiore attenzione al benessere?

«Guardiamo alle esigenze dei consumatori a 360 gradi – spiega – l’attenzione al benessere è sempre più centrale, non solo tra i consumatori, ma anche tra i turisti che visitano il nostro Paese. I nostri prodotti sono tutti privi di glutine, eccetto la besciamella, mentre i prodotti Hoplà della linea 100% vegetale sono naturalmente privi di lattosio. Abbiamo un’offerta in grado di soddisfare sia chi ha intolleranze, sia chi cerca alternative considerate più leggere e digeribili, e che consentano di non rinunciare al ‘food indulgence’» quei gustosi ‘peccati di gola’ che regalano appagamento.

Nella gamma con cui TreValli si presenta al Sigep c’è anche una linea di latte e derivati senza lattosio ad alta digeribilità, tra cui la referenza ricca in proteine, un prodotto che rappresenta una delle nuove tendenze emergenti che la società cooperativa agricola jesina mostra di saper ‘cavalcare’ con prodotti di alta qualità che vanno incontro alle esigenze di pasticceri, gelatieri e chef.

La pasticceria e la gelateria italiane stanno spopolando anche in Paesi come la Cina e l’India. Vi state affacciando a questi nuovi mercati?

«Il 25% del nostro fatturato deriva dai Paesi esteri, sia europei che extra europei. Stiamo analizzando il mercato cinese in termini di espansione commerciale e il potenziale risulta molto elevato, sia per la pasticceria che per la gelateria, per questo con il nostro team export abbiamo avviato delle trattative per introdurre i nostri prodotti in Cina. In India l’interesse è crescente – spiega – ma al momento ci stiamo concentrando sui Paesi dell’America Latina, soprattutto Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador e Argentina, dove i prodotti italiani sono molto apprezzati». Sul mercato asiatico la presenza di TreValli Cooperlat è forte in Corea.

Quali i nuovi prodotti e trend di mercato?

«I nostri prodotti hanno una grande versatilità, consentono a chef e pasticceri di modulare la quantità di zucchero o di andare verso la pasticceria salata che si sta sempre di più diffondendo. Quest’anno al Sigep presentiamo la panna al 35% anche nella versione senza lattosio, e la panna al 38%, una nicchia di mercato sempre più richiesta».

TreValli Cooperlat al Sigep si presenta anche con un nuovo packaging per la linea Hoplà e TreValli dedicata ai professionisti della pasticceria e gelateria: «Abbiamo fatto un restyling di tutta la linea professionale collaborando con l’agenzia Artefice Group – conclude -, con l’obiettivo di evidenziare per ogni prodotto le caratteristiche distintive, un progetto che è nato dal confronto con i professionnisti Horeca».