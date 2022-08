Sicurezza, sottoscritto il protocollo contro l’abusivismo sulle spiagge

Il documento si inserisce nell’ambito delle attività del Ministero dell’Interno per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti per i Comuni litoranei

ANCONA – Il prefetto di Ancona Darco Pellos ha sottoscritto con i sindaci di Numana Gianluigi Tombolini, di Senigallia Massimo Olivetti e di Sirolo Filippo Moschella il protocollo di legalità “Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione 2022” ieri (10 agosto) al palazzo del Governo. Il documento si inserisce nell’ambito delle attività del Ministero dell’Interno che, con decreto adottato il 25 giugno scorso, ha destinato le risorse del “Fondo per la sicurezza urbana” al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti per i Comuni litoranei. Negli scorsi giorni la Prefettura di Ancona ha comunicato ai Comuni l’ammissione al finanziamento di 35mila euro.

Cosa prevede il protocollo

Con la sottoscrizione del protocollo tra i comuni e la Prefettura, le parti si danno reciprocamente atto dell’intento di avviare una sinergia collaborativa, organica e coordinata in materia di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale, anche attraverso una campagna di sensibilizzazione e comunicazione volta ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti. Il documento prevede l’attivazione di procedure volte al rafforzamento delle attività di vigilanza e di controllo condotte dalla Polizia locale sugli arenili. In particolare per Sirolo e Numana i contributi ministeriali saranno destinati all’assunzione a tempo determinato di personale di polizia locale, all’installazione di nuove telecamere per potenziare il sistema di monitoraggio, e all’acquisto di bodycam.