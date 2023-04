Sicurezza e arredi urbani, donazione di Banca Mediolanum al Comune di Arcevia

Installati un defibrillatore al municipio e un gioco per bambini nei giardinetti a Piticchio, dove è stato anche messo a dimora un ulivo secolare. Il ringraziamento del sindaco Perticaroli

ARCEVIA – Un defibrillatore, un gioco per bambini e un ulivo secolare sono stati donati al Comune di Arcevia da Banca Mediolanum. Il bel gesto si è concretizzato sabato 15 aprile, con la consegna ufficiale alla presenza del sindaco Dario Perticaroli, del presidente della Proloco Leonardo Felicetti, che si è impegnato a portare avanti questo progetto, dei funzionari territoriali dell’istituto di credito Marino Ruzziconi e Federico Verdini e di numerosi cittadini.

Il defibrillatore è stato installato nell’atrio d’ingresso del municipio arceviese e la consegna ufficiale è stata anche l’occasione per riflettere sulla necessità di organizzare in città un corso aperto ai cittadini per formare gli stessi circa l’uso del macchinario.

Il gioco per bimbi è stato posizionato invece nel giardinetto pubblico sito nel castello di Piticchio, dove è stato anche messo a dimora l’ulivo secolare donato lo scorso anno da Federico Verdini. Durante il suo intervento, il sindaco Perticaroli ha ringraziato i due funzionari per la loro «sensibilità nel valorizzare il nostro territorio».

L’iniziativa ha sottolineato ancora una volta la sensibilità delle attività produttive, che operano sul territorio, e la loro attenzione alle esigenze della collettività: un fattore non scontato di cui può godere la comunità oggi più ricca di macchinari per la sicurezza del cittadino e di nuovi arredi urbani.