«La nomina di Sgarbi grande notizia per Civitanova, presto una nuova sede in città»

CIVITANOVA MARCHE- «Auguro un buon lavoro al professor Sgarbi, presto apriremo una nuova sede in città». Questo il commento del consigliere comunale Gianluca Crocetti a margine della nomina di Vittorio Sgarbi a Sottosegretario di Stato alla cultura del Governo Meloni.

Crocetti, esponente cittadino del movimento ‘Io apro-Rinascimento Vittorio Sgarbi’, conosce di persona il critico d’arte e si complimenta per l’incarico. «E’ davvero una bellissima notizia – sottolinea – per l’Italia e in particolare per le Marche intere ma soprattutto per la mia Civitanova Marche a cui è legato da un’antica frequentazione e amicizie personali e da un impegno che si è rinnovato negli ultimi anni anche a livello politico amministrativo come ad esempio con le ultime elezioni amministrative».

Poi accenna al colloquio telefonico avuto con il neo sottosegretario alla cultura. «La telefonata da Vittorio – spiega – mi è arrivata il 1 novembre intorno alle 18, dopo una precedente telefonata, con conferma del suo nuovo incarico preso per merito e competenza, infatti solo lui ha alle spalle cinquant’anni di studio della storia dell’arte e trentadue di politica. Mi sono congratulato con lui e gli ho ribadito di non aver avuto nessun dubbio su una sua nomina ministeriale e di essere fiero di aver creduto fin dall’inizio nel nostro progetto, quello di Io apro Rinascimento, ed insieme cercheremo sicuramente di dare un contributo concreto ed importante per un grande rilancio soprattutto culturale e artistico per Civitanova Marche».

Crocetti parla anche dell’apertura della sede di partito a Civitanova. «Abbiamo anche parlato del futuro appuntamento su Civitavova Marche – confessa – e dell’apertura delle nuove sedi del movimento politico “Rinascimento”. Come prima apertura quella di Civitavova Marche, a seguire quelle di Ancona e di Pedaso, visto le numerosissime adesioni e richieste degli ultimi mesi dopo il nostro successo della lista ioapro Rinascimento Vittorio Sgarbi con la mia elezione votata al primo turno».