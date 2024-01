Un altro set ad Ancona: arriva il bellissimo Marco Bocci per una serie tv Mediaset. Si cercano comparse

ANCONA – Un altro set ad Ancona: al via i casting per Alex Zeno, poliziotto a modo suo. La regia è di Beniamino Catena e la serie tv, che andrà su Mediaset, è prodotta da 11Marzo Film srl. Il regista, per chi non lo sapesse, è lo stesso che, tra l’altro, ha portato in televisione Squadra antimafia, la seconda serie di Doc – Nelle tue mani (con Luca Argentero), firmando videoclip di artisti come Nek, Alex Britti, Paola Turci e Gianna Nannini.

Stando a quanto trapela, nel cast ci sarebbe il bel Marco Bocci che, diversi anni fa, ha interpretato l’agente Domenico Calcaterra proprio in Squadra antimafia – Palermo oggi. Recentemente è stato tra i protagonisti della serie tv di Sky Unwanted – Ostaggi del mare. Le riprese saranno effettuate nel periodo da febbraio a giugno 2024 nella provincia di Ancona.

La Guasco, società di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivi, organizza dunque un casting per individuare comparse e figurazioni speciali della serie tv. Si cercano persone residenti nelle Marche: uomini e donne (dai 18 ai 75 anni), modelle, atleti e atlete.

Il casting – fanno sapere dalla Guasco – si svolgerà lunedì 15 gennaio dalle ore 10 alle ore 19, presso la Rotonda a mare di Senigallia, in piazza della Libertà 23. Per partecipare al casting, è necessario presentarsi negli orari e nel luogo indicati muniti di documento di identità, codice fiscale e Iban. Le persone selezionate saranno poi contattate dalla produzione. Per informazioni, scrivere a guascocasting@gmail.com.