Serra San Quirico, il Parco Gola della Rossa e Frasassi chiede suggerimenti

Un'indagine conoscitiva sul web e non solo, lanciata in collaborazione con l’associazione Bagatto Percorsi Creativi, vuole raccogliere indicazioni sul ruolo dell’area protetta

SERRA SAN QUIRICO – Un’indagine conoscitiva per comprendere come viene percepito il Parco della Gola della Rossa e Frasassi e le iniziative rivolte ai cittadini all’interno del progetto “Parco anch’io”. Questa l’iniziativa lanciata in collaborazione con l’associazione Bagatto Percorsi Creativi, tesa a raccogliere indicazioni sul ruolo dell’area protetta, cogliere le riflessioni riguardo a progetti, azioni e interventi che gli abitanti, i visitatori e gli operatori di settore, intendano suggerire alla governance istituzionale del Parco. L’indagine avverrà attraverso un questionario on line, elaborato da Marco Giovagnoli, sociologo dell’università di Camerino, al quale spetterà poi il compito di elaborerà i dati raccolti.

Attraverso le pagine del social Facebook di Parco Anch’io, Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, del Teatro del Bagatto – Percorsi Creativi e i siti istituzionali dell’Unione Montana, del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi e dei comuni di Fabriano, Cerreto D’Esi, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico e Arcevia, gli interessati potranno trovare il link per il questionario e, dunque, procedere alla relativa compilazione. Saranno disponibili anche delle copie cartacee nella sede dell’Unione Montana Esino Frasassi a Fabriano e nella sede del Parco a Serra San Quirico.

«Questa iniziativa, come detto, è ricompresa all’interno del progetto Parco Anch’io che prevede altre attività e azioni che si svolgeranno nei prossimi mesi. Come, a esempio, “Parco Anch’io… sono qui e lo racconto”: un contest letterario rivolto sia alla popolazione scolastica, che ai residenti adulti, i quali sono invitati a inviare dei racconti, storie, fiabe, narrazioni, in prosa, incentrati sui luoghi del nostro territorio. Una seconda iniziativa sarà quella di “Percorsi di scrittura – raccontare i luoghi”: un ciclo di webinar pubblici sulla narrazione e scrittura dei luoghi. Le lectio magistralis digitali saranno tenute da scrittori, esperti di narrazione, reporter e giornalisti che stiamo contattando in queste ore», fanno sapere dalla sede del Parco della Gola della Rossa e Frasassi di Serra San Quirico.