Serra San Quirico, l’anno si chiude con un importante premio per la Togni

SERRA SAN QUIRICO – Importante riconoscimento per la ditta Togni di Serra San Quirico. La sua “Acqua Frasassi”, infatti, si è aggiudicata il premio “New Entry 2020” nella categoria Bevande ai Brands Award 20.

L’acqua che nasce nel cuore verde delle Marche è stata la più votata come novità dell’anno nella sua categoria all’iniziativa promossa dalle testate Gdoweek e Mark Up, in collaborazione con Iri, che premia le migliori “performance” annue di marca nei beni di largo consumo. «Un importante riconoscimento alla sua grande qualità, oggi resa ancora più chiara e autentica dalla nuova visual identity adottata per lanciare la call to action “Pensiamo al futuro responsabilmente” – fanno sapere dalla nota azienda -. Un invito rivolto a tutti perché siano adottati stili di consumo più sostenibili, “gridato” anche dall’etichetta della nuova bottiglia in 50% rPet, ossia il massimo previsto dalle attuali norme vigenti, e in largo anticipo sulla tabella di marcia del settore. La nuova bottiglia da 0,50 lt, in distribuzione da quest’anno nelle varianti naturale e frizzante, è infatti riciclata al 50% e riciclabile al 100%. La nuova veste è solo il primo tassello del progetto Frasassi ReFriends, tutto volto alla responsabilità etica per la sensibilizzazione sulla salvaguardia del pianeta».

«Sono orgogliosa di ricevere questo importante riconoscimento», aggiunge Paola Togni, amministratore unico di Togni S.p.a. «Mi conferma che abbiamo imboccato la strada giusta, e che la passione e dedizione che tutti noi mettiamo nei nostri prodotti vengono percepite e apprezzate. E questo assume ancora più valore se a farlo sono gli “addetti ai lavori” che seguono Gdoweek e Mark Up. Sono grata alla casa editrice New Business Media che ha creduto in noi segnalandoci fra le New Entry ai Brand Awards 2020, permettendoci così di conquistare questo prestigioso premio. Questa vittoria mi dà anche l’occasione di ringraziare tutti, team, collaboratori, clienti e partner, che contribuiscono quotidianamente al nostro successo, con i quali vorrei condividere la mia grande soddisfazione».