Senigallia, truffa del “finto investimento” in viale Leopardi

SENIGALLIA – Una coppia di senigalliesi è stata truffata ieri pomeriggio, primo gennaio, in viale Leopardi a Senigallia. I due sono saliti in auto e, mentre stavano effettuando la retromarcia per uscire da un parcheggio, hanno sentito un forte colpo. Quando sono scesi, a terra c’era un ragazzo con sopra la sua bicicletta ed un cellulare con il vetro rotto.

Il giovane ha detto di avvertire dolore ad una gamba. Nel frattempo si è fermato un altro ragazzo che, dopo avere precisato di avere assistito all’incidente, ha chiesto informazioni sullo stato di salute del ragazzo che si trovava a terra.



L’altro, dolorante, si è alzato e ha detto che era sufficiente che gli fosse rimborsato il valore del vetro del cellulare, circa 70 euro.

Poi, per essere sicuro, ha chiamato, con un altro cellulare, il fratello che gli ha detto che il costo del vetro era di 67 euro. La coppia gliene ha consegnati 65 e la questione si è chiusa.

Una volta a casa, i due, dopo avere controllato sul web, si sono resi conto di essere caduti nella rete di alcuni truffatori ed hanno diffuso l’accaduto via social, attraverso la pagina Facebook “Sei di Senigallia se…”.