SENIGALLIA – Da domani 30 dicembre saranno operativi presso la Struttura di assistenza anziani Opera Pia Mastai Ferretti quattro infermieri provenienti dal corpo dell’Aviazione civile italiana, inviati alla Fondazione Mastai Ferretti di Senigallia. Questo grazie al lavoro fatto dal direttore del Distretto Asur di Senigallia Marini e dal direttore dell’Area Vasta 2 Guidi, e al sostegno dato dall’assessore della Regione Marche Saltamartini, dal sindaco di Senigallia Olivetti e dal direttore dell’Ambito Mandolini.

Il presidente dell’Opera Pia di Senigallia Mario Vichi afferma: «A fronte di un’emergenza per il contagio da Covid-19, violento e improvviso, abbiamo passato due settimane particolarmente difficili per il servizio infermieristico, avendo avuto sei infermieri colpiti da Covid oltre a diversi Oss. Le nostre coordinatrici e colleghi infermieri si sono prodigati nei turni e nel servizio organizzativo senza riposi da tre settimane come pure gli Oss. Questo ora è un grande sostegno che ci permette di coprire i turni e dare quell’attenzione agli ospiti che vivono per malattie e solitudine un momento veramente duro».

Vichi conclude: «È doveroso segnalare questo aiuto arrivato dall’Aviazione, perché solo l’unione delle forze permette di superare le difficoltà che a volte portano anche a sentirsi soli e disperati. Un grazie di cuore dal consiglio di amministrazione».