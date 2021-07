Senigallia: sole, spiagge, eventi ma anche vaccini anti Covid in piazza

Sarà presente venerdì 30 luglio dalle 20 alle 23 in Piazza della Libertà, davanti alla Rotonda a Mare, il Camper per la vaccinazione itinerante predisposto da Asur Marche

SENIGALLIA – Sole, spiagge, eventi ma anche vaccini anti Covid. L’estate sulla spiaggia di velluto è all’insegna del divertimento ma non per questo ci si dimentica dell’emergenza pandemica che stiamo vivendo e che sta facendo registrate un innalzamento dei contagi.



Proprio in virtù di questo e, al fine di scongiura una nuova ondata con le conseguenti chiusure e limitazioni, sarà presente venerdì 30 luglio dalle 20 alle 23 in Piazza della Libertà, davanti alla Rotonda a Mare, il Camper per la vaccinazione itinerante predisposto da Asur Marche per la prosecuzione della campagna vaccinale.

Il servizio garantirà la vaccinazione ai cittadini privi di prenotazione o a coloro che che non riescono a rispettare l’appuntamento già avuto. Saranno effettuate sia prima che seconda somministrazione, con il vaccino – Pfizer, Moderna, Janssen, Astra – previsto dalle indicazioni ministeriali e dopo valutazione del medico vaccinatore.

La vaccinazione verrà effettuata dalle ore 20 alle 23, senza prenotazione ed in ordine di arrivo, ai cittadini marchigiani (prima e seconda somministrazione) ed ai turisti per la sola seconda somministrazione. Si fa presente che è necessario avere con sé la tessera sanitaria, mentre la modulistica necessaria potrà essere reperita anche in loco.