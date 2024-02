Senigallia regina del turismo estivo: presenze in aumento nel 2023

SENIGALLIA – La spiaggia di velluto si conferma al vertice del turismo estivo e balneare nella regione Marche. Nell’estate 2023, infatti, Senigallia ha registrato 884.029 presenze a fronte delle 876.589 della stagione estiva 2022. Una crescita che fa ben sperare gli imprenditori a cui sono stati recentemente presentati gli eventi della prossima stagione.

Senigallia dunque regina del turismo 2023. Lo hanno annunciato gli assessori della giunta Olivetti che hanno dichiarato che questi numeri «confermano la nostra città come prima meta turistica della regione». E questo risultato arriva soprattutto grazie ad alcuni eventi che fungono da catalizzatori delle presenze turistiche, italiane ma anche straniere che vanno a colmare in qualche modo il divario del flusso interno in calo.

Tra i grandi eventi che sono stati confermati ci sono il festival Summer Jamboree, gli XMasters, il festival “Rotondo”, la festa della scienza “Fosforo”, la rievocazione storica “Il solenne ingresso” ma anche la novità del raduno delle Harley agli inizi di giugno. Tra gli annunci roboanti delle scorse settimane il concerto dei Simple Minds il 1° luglio e quello dei Pooh il 4 luglio.

Ma sono solo alcuni degli eventi in programma perché il calendario definitivo deve ancora essere elaborato e terminato ma questo aspetto informativo – il conoscere in anticipo ciò che ci sarà per poter muoversi per tempo con la promozione e la programmazione – era il principale nodo che da anni segnalavano gli imprenditori del settore turistico e ricettivo.

Soddisfazione è stata espressa sia dagli imprenditori che dalle associazioni di categoria, mentre dal canto suo l’amministrazione comunale ha promesso incontri cadenzati con i prossimi aggiornamenti. L’assessore alla cultura Riccardo Pizzi è voluto andare oltre, attaccando Stefania Pagani, capogruppo di Vola Senigallia: «Numeri che “premiano” la nostra Senigallia, il lavoro degli operatori economici dal turismo, al commercio, all’enogastronomia, delle tante associazioni cittadine dalla cultura, allo sport e del Comune. I dati quindi smentiscono inesorabilmente le parole di chi, pur di criticare a sproposito, ha commentato con molto anticipo numeri che erano parziali».